Domenica Live, caos in studio. Floriana e Paola Caruso, volano gli stracci

Domenica Live, caos in studio. Floriana Secondi e Moreno Merlo attaccano Paola Caruso: “Bestemmie e spintoni a sua madre al battesimo. Ha anche tradito il padre di suo figlio”

Domenica Live, è caos: un miscuglio di trash e accuse che per mezz’ora hanno tenuto banco in studio. Protagonisti Paola Caruso e Daniele Pompili da una parte, Floriana Secondi e Moreno Merlo dall’altra. Pronti via e l’ex gieffina ha mimato la gallina innanzi all’ex Bonas, che ha sostenuto, assieme a Pompili, che potrebbe esserci una tresca tra Floriana e Merlo. Ma non è questo il punto. La Secondi, con il sostegno di Merlo, ha accusato la Caruso di essere falsa, volgare (“Bestemmia”), traditrice. La discussione è stata un accavallarsi continuo di voci e schiamazzi, dove è stato difficoltoso orientarsi. Barbara d’Urso ha lasciato fare, prima di chiudere la vicenda e passare al caso Favoloso.

Le accuse di Floriana a Paola Caruso

Floriana ha accusato Paola di aver tradito il padre di suo figlio (quando stavano assieme) con un certo Christian. “Io e il padre di mio figlio siamo in ottimi rapporti, è venuto anche a trovarlo”, ha risposto la Caruso. Urla e strilli, lo studio si è infiammato. “Barbara – ha dichiarato alzando i toni sempre la Secondi -, lei è una persona che bestemmia, ha pure spinto sua madre il giorno del battesimo, è falsa! Dietro le telecamere è un’altra persona. Ci sono i video”. La d’Urso a questo punto ha domandato: “Quindi è vero che Moreno di nascosto riprendeva Paola?”. “Sono le tue telecamere Barbara, quelle che sono venute a fare le clip”, la risposta dell’ex gieffina. “Poi sono state tagliate”, le ha fatto eco Merlo.

Barbara d’Urso chiude la discussione

Alla fine, tutto il trambusto è stato chiuso dalla conduttrice in modo brusco. Barbara è passata a intervistare il padre di Luigi Mario Favoloso. Probabilmente il caso verrà trattato nuovamente nei prossimi giorni.