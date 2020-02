Ettore Bassi, l’appello dell’ex moglie a Domenica Live: interviene Barbara

L’ex moglie di Ettore Bassi manda un nuovo messaggio all’attore dopo l’intervista dove accusò il pugliese di trascurare le figlie. Barbara d’Urso appoggia la donna e dichiara di aver vissuto una situazione analoga

Durante la puntata di Domenica Live andata in onda il 2 febbraio 2020, l’ex consorte del noto attore di “Carabinieri” è tornata a raccontare del rapporto con Ettore Bassi. La donna ha esposto alcuni dettagli del suo matrimonio, della nascita delle loro figlie e della probabile difficoltà a crescerle senza il supporto dell’ex marito. Come ben sappiamo, Bassi ha una bambina affetta dalla sindrome di down: Angelica ha anche parlato di tale situazione, sottolineando a Barbara le complicanze nel poter dare la migliore assistenza alla piccola. In seguito, la produttrice ha voluto mandare un messaggio all’attore, chiedendo solo di essere più presente per le figlie. Dopo tale appello, è intervenuta la conduttrice, la quale ha confessato di aver vissuto una situazione simile con il padre dei suoi due figli. Ma entriamo in merito alla vicenda.

Angelica e il messaggio per Ettore Bassi: “Stai poco con le bambine, devi essere più presente”

La milanese presentò già la situazione complicata dopo il divorzio in un’intervista al settimanale Oggi. Ospite a Domenica Live, la Riboni ha riportato le dinamiche del suo matrimonio e di come sia finita con l’attore. “É stato un amore travolgente, forte. C’è stata una crisi, poi l’abbiamo superata, ci siamo sposati nel 2009, nel 2013 è nata Amelia, la seconda crisi c’è stata nel 2016. Poi è nata la nostra seconda bambina, che ha la sindrome di down. Sono successe alcune cose negli anni, non voglio entrare nel merito. Quando Amelia aveva solo due anni, ho detto a Ettore: è meglio separarci. Amelia aveva due anni, ora ne ha sei. Abbiamo riprovato, non è andata”. Poi l’appello a Bassi: “Quello che ho sempre chiesto ad Ettore era una presenza il più possibile costante, tenendo conto del suo lavoro, che fa sì però che ci siano anche dei periodi di quiete. Negli anni abbiamo lavorato come una squadra, poi questo si è perso. Non ce l’ho assolutamente con la sua fidanzata. Lui è un padre molto dolce. Chiedo solo più tempo con le nostre figlie“.

Barbara d’Urso appoggia la donna: “Anch’io ho sofferto per i miei figli”

Angelica ha trovato un appoggio da parte della conduttrice. Durante l’intervista, la d’Urso ha dichiarato di aver provato anche lei dinamiche familiari molto simili. Quando si separò dal compagno, padre dei suoi due figli, Barbara ha rivelato di aver sofferto molto avendoli cresciuti in sostanza da sola, di essersi chiusa in bagno molte volte a piangere per la situazione ma di non aver mai parlato male ai bambini del loro padre.