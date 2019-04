Domenica Live e Domenica In: chi sono gli ospiti del 7 aprile 2019

Ospiti Domenica Live e Domenica In, chi ci sarà nelle puntate del 7 aprile 2019

Chi sono gli ospiti di Domenica In e Domenica Live? Già in mattinata sono stati diffusi i nomi scelti da Mara Venier per domenica 7 aprile 2019. Su Rai 1 ci saranno ospiti per tutte le età. Il primo nome che vogliamo riportarvi è quello di Kabir Bedi, il Sandokan nonché ex protagonista anche di Un medico in famiglia. L’attore ballerà insieme a Mara Venier un brano in pieno stile Bollywood, oltre a essere protagonista di una lunga intervista. Ospiti a Domenica In anche Stefano De Martino e Fatima Trotta, i conduttori di Made in Sud che di settimana in settimana confermano il successo del programma comico, tornato su Rai 2.

Domenica In ospiti 7 aprile 2019: Stefano De Martino da Mara Venier

Ci sarà spazio anche per il gossip, oppure Mara si concentrerà su altro intervistando Stefano e Fatima? Come ormai saprete, De Martino e Belen sono tornati insieme e proprio oggi è arrivata la conferma ufficiale da parte di una persona a loro molto molto vicina. Dunque non ci sono più dubbi e questo potrebbe portare Stefano a fare la sua prima dichiarazione in pubblico sul ritorno di fiamma con Belen. Spazio anche alla musica domenica 7 aprile a Domenica In: in studio ci saranno Stash e Elodie che presenteranno il loro brano Pensar male. Infine, ancora interviste per Mara Venier con Francesco Facchinetti insieme a suo padre Roby e poi Tullio Solenghi con Massimo Lopez.

Domenica Live ospiti 7 aprile 2019: Sarah Altobello protagonista

Tra gli ospiti di Domenica Live invece ci sarà, probabilmente, Sarah Altobello. L’ex naufraga sarà protagonista di un gossip clamoroso, come è stato annunciato durante Pomeriggio 5. Barbara d’Urso ha infatti mostrato non una busta, ma un video stavolta! Sul contenitore si legge: “Video choc gossip Sarah Altobello”. Ci sarà anche lei in studio? Per questa settimana non sono stati annunciati altri nomi durante Pomeriggio 5!