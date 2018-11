Domenica Live e Domenica In ospiti 4 novembre 2018: ecco chi ci sarà

Domenica In e Domenica Live ospiti del 4/11/2018: tutti i nomi

Chi sono gli ospiti di Domenica Live e di Domenica In? Questo 4 novembre 2018, Barbara d’Urso e Mara Venier sono pronte a portare a casa grandi ascolti con personaggi di tutto rispetto. La conduttrice di Canale 5 ha anticipato le sue interviste esclusive durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 andata in onda. Ci sarà la Marchesa D’Aragona, che finalmente risponderà a tutte le accuse che le sono piovute addosso durante la sua esperienza al Gf Vip 2018: non pochi sono convinti che non sia una vera nobile e adesso finalmente dirà la sua verità. A proposito di verità: anche Alex Belli dovrà fare dei dovuti chiarimenti su quello che è successo recentemente nella sua vita e che riguardano la sua fidanzata.

Le interviste esclusive di Barbara d’Urso domenica 4 novembre

Barbara d’Urso ha annunciato anche che, tra gli ospiti del 4 novembre di Domenica Live, ci sarà Al Bano, che racconterà gli ultimi sviluppi della sua vita privata e non solo. Al Maurizio Costanzo Show, per esempio, ha parlato della sua figlia scomparsa. Sarà presente anche la donna con le unghie più lunghe del mondo, che risponderà a tutte le curiosità dei telespettatori. Come fa a cucinare e a fare le più semplici faccende domestiche?

Domenica In ospiti del 4 novembre

Tra gli ospiti di Domenica In del 4 novembre 2018, Elena Santarelli: parlerà del figlio – che sta combattendo contro una brutta malattia -, della sua carriera e dei prossimi progetti. Anche Ornella Muti parlerà dei suoi figli. Soprattutto di Naike Rivelli, che ha un rapporto stupendo con la mamma e ne parlerà nel programma di Mara Venier. Ci saranno Marcella Bella (che canterà i successi degli anni ’80) e gli attori Micaela Ramazzotti e Fabio De Luigi, che presenteranno il loro film Ti presento Sofia. Non mancherà una parte dedicata alla chirurgia estetica: ci saranno opinionisti che dibatteranno di questo argomento.