Albano e Romina oggi: “Fino a prova contraria nostra figlia è viva”

Albano e Romina oggi, al Maurizio Costanzo Show le confidenze sul loro rapporto

Oggi Albano e Romina al Maurizio Costanzo Show hanno parlato del loro rapporto, che hanno recuperato negli ultimi anni. Sono tornati a essere una coppia sul palcoscenico, ma tutti si aspettano che Albano e Romina tornino insieme nella vita privata. Anche Maurizio Costanzo ha tentato di saperne di più e ripetutamente ha teso tranelli ai due artisti, che però non si sono sbilanciati. In questi anni hanno mantenuto buoni rapporti per i figli e si sono dedicati delle canzoni, hanno anche cantato insieme in tutto il mondo incantando il loro pubblico. Albano e Romina stanno insieme oggi? Loro hanno lasciato intendere di no, hanno sempre parlato di rispetto stasera su Canale 5 ma a un certo punto Albano ha fatto pensare che se non abitassero a migliaia di chilometri di distanza la situazione potrebbe essere diversa.

Albano e Romina stanno insieme? “Guai a chi la tocca”

“Rapporto ottimo, perché non ci vediamo quasi mai. Io vivo in California ancora. I figli stanno sparpagliati”, queste sono state le parole di Romina Power sul rapporto con Albano oggi. Il cantante pugliese invece ha detto: “Con lei ho un grande rapporto di grandissimo rispetto e guai a chi lo tocca. Lei ha scelto di vivere in America non ho capito perché e io ho scelto di vivere qua”. Ma è evidente che fra i due ci siano sentimenti profondi e indissolubili, che li tiene legati da anni e che pure se non vissuti apertamente e ufficialmente, rende il loro rapporto unico e speciale. Durante l’intervista Maurizio Costanzo ha poi spostato l’attenzione sulla figlia scomparsa della coppia.

Maurizio Costanzo Show, Albano e Romina ricordano la figlia scomparsa

Il conduttore ha spiegato che Romina avverte che la figlia scomparsa ormai tanti anni fa è ancora viva. E lei ha confermato: “Fino a prova contraria lei è viva come tante altre ragazze che nel mondo svaniscono misteriosamente. Non capisco come si trovino cure per le malattie e non si fermi questo fatto che rapiscono le ragazze. Soprattutto in città dove succede di frequente”. Albano e Romina oggi continuano a sperare che la figlia stia vivendo la sua vita seppure lontana da loro.