Domenica Live e Domenica In: chi sono gli ospiti del 24 febbraio 2019

Chi sono gli ospiti della prossima domenica a Domenica Live e Domenica In

Anche domenica 24 febbraio 2019 sarà una domenica all’insegna dell’intrattenimento e delle interviste che lasciano il segno per Domenica In e Domenica Live. Mara Venier e Barbara d’Urso si sfideranno ancora una volta a colpi di ospiti e dibattiti. Ma chi sarà presente nel salotto di Canale 5? Chi invece apparirà su Rai 1 dalle 14 alle 17? Tra gli ospiti di zia Mara alcuni ritorni come quelli di Mahmood – il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo – Gina Lollobrigida e Stefano De Martino. Ma a Domenica In ci saranno pure: Paolo Ruffini, Lillo, Alessandro Gassman, Fabrizio Bentivoglio, Ex-Otago, Raf, Umberto Tozzi, Ermal Meta.

Domenica Live affronterà il caso di tre presunti tradimenti

A Domenica Live si parlerà prettamente di presunti tradimenti, come anticipato da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Nello specifico si tornerà a parlare del rapporto tra Riccardo Fogli e la moglie Karin e del comportamento audace tenuto dal giovane Yuri Rambaldi all’Isola dei Famosi. Spazio poi al caso di Grecia Colmenares: il fidanzato Chando Erik Luna è stato beccato con un’altra nelle ultime ore.

Domenica Live busta gialla dall’Honduras: c’entra il canna-gate?

Inoltre Barbara d’Urso aprirà a Domenica Live una busta gialla proveniente dall’Honduras. Un documento fotografico di cui si sa poco al momento. C’entra forse il canna-gate dell’Isola dei Famosi 2018?