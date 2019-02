Domenica Live e Domenica In: chi sono gli ospiti del 17 Febbraio 2019

Chi sono gli ospiti della prossima domenica a Domenica Live e Domenica In?

Dopo la brevissima pausa di Domenica Live della scorsa settimana, torna la gara a colpi di dati di ascolto tra Barbara d’Urso e la sua (ex?!) amica Mara Venier. Le due grandi donne della televisione italiana tornano in onda con la diretta dei loro rispettivi programmi tv del fine settimana. Chi avrà la meglio questa volta?! Canale 5 o Domenica In?! Non ci resta che attendere Lunedì mattina per scoprire i risultati degli ascolti tv. Intanto, vi possiamo anticipare i volti noti del mondo dello spettacolo che saranno presenti nei due studi.

Domenica Live: tutti gli ospiti presenti in studio da Barbara d’Urso la prossima domenica

Barbara d’Urso questa volta non ha voluto dare moltissime anticipazioni riguardo la prossima diretta di Domenica Live. La conduttrice di Canale 5 ha però svelato di avere due importantissimi documenti da dover ovviamente aprire nel corso della puntata attesa per il 17 Febbraio 2019. Ci sarà Paola Caruso e il video riguardante la sua presunta madre biologica. Come annunciato nell’odierna diretta di Pomeriggio 5, la presentatrice ha deciso di incontrare questa donna. C’è poi una lettera che il Divino Otelma ha scritto alla d’Urso quando era ancora all’Isola dei Famosi. Sembrerebbe che il Divino e Francesca Cipriani avranno finalmente modo di rincontrarsi.

Mara Venier: i nuovi ospiti di Domenica In

Anche Mara Venier è pronta ad accogliere in studio degli amatissimi personaggi della televisione italiana. A Domenica In arriverà la sorella minore di Mia Martini, nonché Olivia Bertè. Arriva poi Serena Rossi. In studio anche tre Big che hanno preso parte a Sanremo 2019: Enrico Nigiotti, Arisa e Cristicchi. Per concludere con la bellissima Laura Chiatti, anche lei reduce da una speciale ospitata al Teatro Ariston.