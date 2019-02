Paola Caruso: a Domenica Live intervista alla presunta madre biologica

Domenica Live 17 febbraio 2019: intervista alla presunta madre di Paola Caruso

Barbara d’Urso continua ad occuparsi di Paola Caruso. Come annunciato a Pomeriggio 5, nei giorni scorsi la conduttrice Mediaset ha incontrato a Milano la presunta madre biologica e la presunta sorella dell’ex Bonas di Avanti un altro. “Ci ho parlato e mi sono commossa. Ho pianto. Ho fatto una piccola intervista che Paola vedrà domenica a Domenica Live. La presunta madre è pronta a sottoporsi al test del dna”, ha spiegato Barbarella nel suo salotto televisivo. Dunque, tra gli ospiti di domenica 17 febbraio ci sarà di nuovo Paola, che è tra l’altro prossima al parto. Tra fine febbraio e inizio marzo la Caruso darà alla luce il suo primo bambino, che si chiamerà Michele, come il padre adottivo scomparso tempo fa. “Sarò una mamma single ma felice, non vedo l’ora di stringere Michelino tra le mie braccia. Ho accanto la mia famiglia, il mio agente Alberto, il mio avvocato e la mia cara amica Maria”, ha dichiarato di recente la 34enne.

La vera madre di Paola Caruso: il racconto a Domenica Live

Due settimane fa la presunta sorella di Paola Caruso ha scritto una lettera a Barbara d’Urso, letta poi in diretta tv a Domenica Live. “Mia madre sostiene che tu sei sua figlia. Lei ti ha partorito nella clinica di Catanzaro ma mia nonna era contraria a questa gravidanza perché il tuo vero padre, un calciatore, era scappato via. Così dopo il parto mia nonna ha detto che tu eri morta ma in realtà eri stata data in adozione. Solo qualche tempo dopo ha ammesso la verità”, ha ammesso la giovane.

Paola Caruso non rinnega i suoi genitori adottivi

Alla lettera sono state allegate alcune foto della presunta madre che però sono state mostrate solo a Paola Caruso e non al pubblico. “Un po’ mi somiglia”, ha sottolineato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che è scoppiata a piangere. “Sono scioccata, voglio prima parlarne con la mia madre adottiva. Sono pronta a fare il test del DNA”, ha detto la soubrette.