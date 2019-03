Domenica Live e Domenica In: chi sono gli ospiti del 24 marzo 2019

Ospiti Domenica Live e Domenica In del 24 marzo 2019, tutti i protagonisti

Chi sono gli ospiti di Domenica Live e Domenica in del 24 marzo 2019? Stiamo per rivelarvi chi troverete su Rai 1 e chi su Canale 5 domenica prossima. Potrete scegliere se seguire Mara Venier o Barbara d’Urso, oppure entrambe come vi abbiamo suggerito un paio di settimane fa. I due programmi, come ormai saprete, non vanno più in onda alla stessa ora, per cui non è difficile seguire entrambi. Domenica Live ha cambiato orario dopo la pausa natalizia e non solo, perché va in onda in versione ridotta nello spazio occupato durante la settimana da Pomeriggio 5. Ma adesso veniamo gli ospiti di domenica 24 marzo.

Domenica Live ospiti del 24 marzo: “Sviluppo choc” annunciato da Barbara

Barbara d’Urso ha annunciato le novità di domenica 24 marzo oggi a Pomeriggio 5, dopo essersi fortemente emozionata in puntata. Come sempre, tra le sue mani c’era una busta gialla. Stavolta non annuncia una novità, bensì degli aggiornamenti. Se su un lato della busta c’era la dicitura “Riservato a Domenica Live”, dall’altra c’era scritto “Sviluppo choc”. Ovviamente, la conduttrice non ha rivelato il protagonista di questo sviluppo per cui scopriremo tutto fra due giorni. Gli altri ospiti di Domenica Live invece sono Chando Eric Luna e Manila Gorio, Eva Henger e poi chissà qualche protagonista dell’Isola dei famosi. Non è stato chiaro se i personaggi appena elencati saranno presenti fisicamente in studio o se invece si parlerà soltanto di loro. Dunque è stato annunciato del gossip sull’Isola, le novità su Chando e Manila e le nozze di Eva Henger.

Domenica In ospiti del 24 marzo, chi ci sarà da Mara Venier

Mara Venier invece accoglierà nel suo studio Milly Carlucci! Naturalmente si parlerà della nuova edizione di Ballando con le stelle, al via sabato 30 marzo. Ma ci saranno tanti altri ospiti a Domenica In il 24 marzo: Vittoria Puccini, Ornella Vanoni, Anna Tatangelo e Massimo Ferrero, il presidente della Sampdoria.