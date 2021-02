Domenica Live, censurato programma della De Filippi: la clausola esiste?

Il primo ospite di Domenica Live della puntata del 28 febbraio 2021 è stato Pippo Franco, accompagnato dal figlio Gabriele. Quest’ultimo è un volto noto al pubblico di Canale 5 appassionato di reality show, perché ha partecipato a Temptation Island Vip nel 2019. Pippo Franco e il figlio Gabriele sono stati invitati da Barbara d’Urso nel suo salotto per ripercorrere la vita dell’attore ma anche per un articolo in cui ha affermato di voler cercare una nuova fidanzata al figlio. Perché la relazione con Silvia, sua fidanzata a Temptation Island Vip, è finita ormai da un anno e mezzo. Lui ha raccontato di aver avuto altre frequentazioni ma di non avere molto tempo da dedicare a una compagna, quindi preferisce non illudere nessuno.

Parlando di tutto questo, però, non è mai saltato fuori il nome del programma di Maria De Filippi. Nessuna menzione a Temptation Island Vip, nessuna immagine presa dal programma per il servizio. Sia nella clip in cui si parlava della storia di Gabriele e Silvia sia in studio. Quando Barbara si è riferita alla trasmissione, infatti, lo ha fatto parlando di un reality e basta. Non ha detto né il nome del programma né ha detto, per esempio, “il reality di Maria De Filippi”. Nulla di nulla. Anche Gabriele non ha potuto citare Temptation Island Vip e quindi ha parlato anche lui di “un reality”, senza aggiungere altri riferimenti.

In tempi non sospetti tutto questo non avrebbe fatto notizia, ma solo pochi giorni fa è saltata fuori una clausola imposta da Maria e che sta facendo parecchio discutere. La De Filippi infatti avrebbe richiesto che Barbara d’Urso nei suoi programmi non parli dei suoi programmi. Una rivalità esplosa improvvisamente, visto che fino a pochi anni fa la stessa Barbara è stata ospite di Maria a C’è posta per te, chiamata dalla Littizzetto. Così come Gemma e Giorgio sono stati ospiti della d’Urso.

Negli ultimi tempi invece tutti i volti di Uomini e Donne sono spariti dai salotti di Barbara d’Urso e oggi non è stato menzionato Temptation Island Vip. Un fatto strano, visto che trattandosi di un programma Mediaset non dovrebbe esserci nessun problema. La clausola di cui si è parlato nei giorni scorsi quindi esiste? Oppure è stata una scelta di Barbara quella di non citare il programma di Maria? Non potendo leggere i contratti delle conduttrici e non essendoci dichiarazioni ufficiali, tutte le ipotesi sono in ballo.