Chi ci sarà in televisione nell’ultimo weekend di ottobre 2022: i nomi in studio da Mara Venier, Silvia Toffanin e Fabio Fazio

Anche questo weekend grandi ospiti in tv: sabato 29 ottobre e domenica 30 ottobre a Domenica In, Verissimo e Che Tempo che fa ci sarà l’abituale carrellata di volti e nomi. Tra chi comparirà in televisione per promuovere un film e chi si farà intervistare da conduttrici e conduttori, sarà un altro weekend ricco di emozioni e dichiarazioni.

Per scoprire tutti gli ospiti del 29 e del 30 ottobre continuate la lettura.

Verissimo, tutti gli ospiti di sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022

Anche questo weekend ci sarà il doppio appuntamento con Silvia Toffanin. Gli ospiti di Verissimo di sabato 29 ottobre sono per tutti i gusti. Ci sarà Marco Masini per parlare della sua autobiografia, poi spazio allo sport con Simone Giannelli, uno dei migliori pallavolisti degli ultimi anni nonché campione europeo e mondiale con la maglia della Nazionale. Silvia intervisterà anche Giulia Salemi, al momento impegnata al GF Vip come voce dei social. Benjamin Mascolo si racconterà in studio così come farà Cristina Quaranta, reduce dall’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Ci saranno anche Bianca Atzei e Stefano Corti, che sveleranno se aspettano un maschietto o una femminuccia.

Domenica 30 ottobre a Verissimo invece ci saranno Angelo e Angela dei Ricchi e Poveri per ricordare Franco Gatti. Marco Bellavia concederà a Silvia la sua prima intervista dopo il GF Vip. Anche Carlotta Mantovan racconterà la sua nuova vita dopo Fabrizio Frizzi. Conclude la lista di nomi Miriana Trevisan, in studio con il figlio Nicola e l’ex Pago (che è tornato con Serena Enardu).

Domenica In, chi ci sarà nella puntata di domenica 30 ottobre 2022

Tra gli ospiti dell’ottava puntata di Domenica In ci saranno Giampiero Mughini e Paola Barale per il talk su Ballando con le Stelle. Con loro anche Rossella Erra, Guillermo Mariotto e Anna Pettinelli. Anche da Mara Venier si ricorderà Franco Gatti grazie alla presenza di Stefania, la moglie del cantante, e di Marina Occhiena, componente storica dei Ricchi e Poveri.

Per la quota cinema, invece, a Domenica In ci saranno Toni Servillo e Ficarra e Picone per parlare del film La stranezza. Michele Placido presenterà il suo ultimo film L’ombra di Caravaggio. Si parlerà anche di musica grazie a Dargen D’Amico, ospite di Mara e al momento impegnato nel ruolo di giudice di X Factor. A concludere gli ospiti di Domenica In ci sono Don Mazzi e Vittorio Pisano, il papà delle due sorelle investite da un treno a Riccione questa estate.