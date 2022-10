Serena Enardu tergiversa su Pago, ma spuntano foto: la reazione

Serena Enardu e Pago sono tornati davvero insieme: è arrivata la conferma. Sembra un déjà vu, ma non lo è, perché c’è stato l’ennesimo ritorno di fiamma. L’occasione per confermare ancora una volta il tutto si è presentata con un’ospitata nel programma social Casa Pipol, condotto da Giovanna Abate, ex tronista di Uomini e Donne, e nel quale vengono diffuse chicche di gossip. Presente anche Gabriele Parpiglia nella puntata, ma è stata proprio Giovanna, seguita da Giulia Provvedi, a introdurre l’argomento Pago. Insomma, sono andati dritti al sodo: il ritorno di fiamma tra Serena e Pago è ufficiale, sì o no?

Non hanno dato alla Enardu neanche il tempo di dire ciao che subito hanno lanciato lo scoop. L’occasione era ghiotta, è chiaro, sebbene lei abbia già confermato il ritorno. Pare che ci fosse un accordo, non vincolante evidentemente, secondo il quale le domande avrebbero riguardato altro. Parpiglia infatti si è subito discolpato dicendo alla Enardu che aveva avvisato tutti: “Io ho detto di parlare di altro!”. Serena sapeva che avrebbe parlato del GF Vip, ma è stato un momento di risate generali e nessuno si è arrabbiato. Almeno non in diretta, dietro le quinte chissà. In ogni caso, Serena vuole vivere in privato la storia con Pago:

“Da un po’ di tempo a questa parte cerco di tenere la mia vita privata molto riservata, ma non solo con il pubblico. Poi diventa veramente difficile spiegare, quasi impossibile. I rapporti d’amore sono molto particolari, non sono solo discese. Anche la parola sbagliata in una intervista crea il caos, voi sapete…”

A interrompere il discorso ci ha pensato Parpiglia, che prima si è discolpato e poi ha mostrato una foto di Serena e Pago che si baciano! La Enardu si è portata le mani al volto per nascondersi: “Ma come cavolo fai ad avere delle cose che…?”. Quindi ha spiegato, ma con un bel sorriso, che nella foto si vede solo un bacio sulla fronte che ha definito “innocentissimo”. Il giornalista l’ha inchiodata dicendo che le foto in suo possesso erano molte di più e infatti ne ha mostrata un’altra, in cui il bacio c’è eccome. I presenti erano molto curiosi circa questo amore ritrovato e le domande sono andate avanti: Serena Enardu sposerebbe Pago? Questo le hanno chiesto, questa è stata la sua risposta:

“Io credo che due persone quando stanno insieme e si amano si sposano ogni giorno. Ho sempre detto che secondo me non è necessario firmare un contratto… Un figlio? No, no. Sì a Pago tutta la vita”

Dopo questo momento gossip l’intervista è andata avanti parlando di ben altro. Per esempio si sono complimentati con il figlio di Serena Enardu per l’intelligenza e l’intraprendenza, e per gli studi che sta facendo: è al quarto anno di liceo a Los Angeles. Lei da madre ha un po’ sofferto del distacco ma insieme a lui ha fortemente voluto questo risultato: lo supporta in tutto e per tutto. Quando lo ha accompagnato all’aeroporto, però, ha subito il colpo.

Dunque Serena Enardu ha confermato il ritorno di fiamma con Pago, ma per il momento non si parla di matrimonio e figli. Per quanto riguarda il GF Vip 7, invece, ha promosso i più giovani del cast, soprattutto Nikita e Daniele, e ha bocciato i più adulti. Ha già la sua vincitrice: Antonella Fiordelisi.