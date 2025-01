Domenica In, Venier lascia davvero: c’è il sostituto, il nome (perfetto)

Domenica In, dal prossimo anno, dovrebbe rimanere orfana di Mara Venier. Dopo aver detto per anni che avrebbe lasciato senza però mai rispettare quanto promesso, stavolta la conduttrice veneziana avrebbe realmente preso la decisione di fermarsi. A sostenerlo è anche Fanpage.it che, in esclusiva, ha reso noto di aver appreso da fonti molto vicine alla Rai chi sarebbe pronto a sostituire la ‘Zia’.

La testata campana ha spiegato che ai piani alti di Viale Mazzini naturalmente si sta già pensando a cosa fare laddove la Venier lasci. E, appunto, pare proprio che sia giunto il momento. Dovrebbe chiudere la stagione a giugno 2025 e poi dedicarsi di più alla vita privata. Più volte ha riferito di volere stare più vicina al marito Nicola Carraro che, tra l’altro, in questo periodo è stato poco bene (ha perso 9 kg a causa di un’ernia al disco e una malattia legata ai polmoni).

Dunque? Chi è il nome forte che metterebbe tutti d’accordo? Quello di Alberto Matano. Fanpage.it ha rivelato che il progetto del neo amministratore delegato Giampaolo Rossi prevederebbe lo sbarco del giornalista a Domenica In. Sarebbe un volto perfetto, almeno sulla carta, per il programma. Il pubblico di Rai Uno lo conosce benissimo (conduce quotidianamente La vita in diretta ed è nel cast fisso di Ballando con le Stelle). Inoltre è molto amico della Venier, altro particolare che gioca a suo favore.

Laddove Matano si spostasse al giorno festivo, ci sarebbe un effetto domino, in quanto resterebbe sguarnita la conduzione de La vita in diretta, programma che, si ricorda, proprio da quando è timonato dal giornalista, è diventato leader di fascia indiscusso. La Rai starebbe lavorando anche a tale sostituzione, per nulla semplice da attuare. Inoltre bisognerà capire se Matano riuscirà a mantenere il suo scranno a Ballando con le Stelle che finisce sempre a notte fonda il sabato sera. Ma questo è il problema minore: l’ex mezzo busto del Tg1 è apprezzato da Milly Carlucci e dal pubblico del talent, ma non è una colonna portante dello show. Insomma, non è indispensabile.