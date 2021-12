Domenica In: Venier, ira su Mariotto. Pesante sgridata: “Se fai così, esci”

La conduttrice bacchetta pesantemente il giudice di Ballando con le stelle in diretta, ecco le sue parole e come è andata a finire

Tensione negli studi di Domenica In questo pomeriggio. E dire che il clima sembrava essere dei migliori! Mara Venier si è resa protagonista di un vero e proprio cazziatone, pure parecchio pesante, nei confronti di Guillermo Mariotto. Il giudice di Ballando con le stelle è stato rimesso al suo posto dopo l’ennesima dimostrazione di mancanza di tatto.

Tutto nasce quando Domenica In trasmette le immagini di Valeria Fabrizi e delle sue ultime avventure in trasmissione. In occasione di una delle sue recenti prove, l’attrice si è molto commossa, ricordando la mamma scomparsa. La Fabrizi ha perso la madre per un brutto male, che se l’è portata via in appena tre mesi.

Questo è stato il gancio che ha spinto l’opinionista Rossella Erra a parlare della sua toccante esperienza. Con le immagini di Valeria Fabrizi davanti, la Erra ha ricordato gli ultimi giorni di via della mamma e di come la sua scomparsa sia stata l’occasione per conoscere Mara Venier.

La conduttrice di Domenica In, mentre la madre della Erra era sul letto di morte, si trovava in compagnia di Davide Maggio. Il giornalista ha passato alla Venier il suo numero di telefono, dando così la possibilità alla presentatrice di inviare un messaggio di affetto all’opinionista. 23 secondi di messaggio che sono bastati alla Erra per farsi forza in uno dei momenti più difficili della sua vita.

Mara Venier ha raccontato la storia ricordando che qualcosa di molto simile le era accaduto a sua volta con Maria de Filippi. La conduttrice di C’è posta per te era infatti stata molto vicina alla Venier quando aveva perso la sua adorata madre. Temi molto delicati, questi, ai quali però Guillermo Mariotto non ha dato il giusto peso.

Mentre la Erra e la Venier parlavano commosse, Mariotto se la rideva. Quando Mara Venier se n’è resa conto è andata su tutte le furie, dicendo:

Mi stai facendo girare le p…., ti devo dire la verità non era il momento di ridere, questo non era il momento di ridere. Hai capito? Non ci sto. Quando si parla di mamme che non ci sono più non ridere, se vuoi ridere esci da questo studio!

Mariotto si è poi difeso sottolineando “Ma io prima ridevo per la faccia di Simone di Pasquale!”. Alla fine i due hanno fatto pace, Mara Venier è andata ad abbracciare il giudice di Ballando, promettendo a Mariotto un incontro con la madre in collegamento dal Venezuela la prossima settimana. Il giudice di Ballando ha però spento gli entusiasmi, sottolineando che “non è il tipo di persona che si presta”.