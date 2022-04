Domenica In, Venier e Fialdini: prima le battutine, poi il gesto affettuoso

Le due conduttrici si ritrovano per la prima volta in diretta dopo la “guerra” che si erano fatte nei mesi scorsi: ecco tutto quello che è successo in studio

Adesso non ci sono davvero più dubbi. È pace fatta fra Mara Venier e Francesca Fialdini, che nei mesi scorsi si erano punte a vicenda in diretta. Oggi invece la maretta fra le due conduttrici sarebbe rientrata, una volta e per tutte. E nel corso della puntata di Domenica In di questo pomeriggio si è suggellata questa rinnovata amicizia fra le due prime donne della domenica pomeriggio di Rai Uno.

L’occasione per vedere Mara Venier e Francesca Fialdini insieme, sorridenti ed abbracciate, è giunta grazie alla trasmissione Ci vuole un fiore. Il prossimo 8 aprile, infatti, la Fialdini condurrà a fianco di Francesco Gabbani una trasmissione piuttosto inedita per il palinsesto Rai, un varietà incentrato sull’ambiente e sul tema della sostenibilità.

Proprio per lanciare il programma, i due presentatori sono stati invitati nello studio di Domenica In, ma non tutto è andato come ci saremmo aspettati. Già, perché in un primo momento in studio si è presentato solo uno dei due ospiti, Gabbani per essere precisi. Ecco che, fin da subito, si sono alzate le antenne di chi aveva annusato nell’aria odore di “drama”.

“Come hai fatto ad arrivare su Rai 1? Il direttore Stefano Coletta ti ha dato un programma su Rai1?” ha chiesto, ridendo, la Venier al suo ospite. A questo punto ha aggiunto: “Scusa, ma c’è la Fialdini?”. Per più di qualche secondo, sembrava che a Domenica In fosse di nuovo calato il gelo e che la Venier volesse tornare su quell’annosa questione. “Non ne parliamo guarda, e poi c’è la Fialdini scusa… non hai voluto me” ha sottolineato la Venier a Gabbani, per poi sparire per qualche secondo dietro le quinte. Ma ecco la sorpresa.

Pochi attimi dopo, Mara Venier è tornata di fronte alle telecamere proprio in compagnia di una Francesca Fialdini entusiasta (a quanto pare) di essere al fianco della padrona di casa, che ha abbracciato calorosamente. E il simpatico siparietto non si è certo concluso qui. Francesca Fialdini ha salutato il pubblico da casa dando l’appuntamento all’8 aprile scherzando sul fatto che la sua presenza di quest’oggi avrebbe potuto far tardare il programma dopo, cioè proprio il suo Da noi…a ruota libera. La querelle Venier-Fialdini si è dunque ufficialmente conclusa a tarallucci e vino. O almeno così sembra.