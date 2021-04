Domenica In, Venier ad Angelo dei Ricchi e Poveri: “Ho un debole per te”

Colpaccio di Mara Venier. Nella puntata di Domenica In del 18 aprile 2021 ha ospitato I Ricchi e Poveri. Il gruppo è tornato alla formazione originaria, celebrando l’evento sul palco del Festival di Sanremo 2020. Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu si sono raccontati nello studio di Domenica In, ricordando tutta la loro carriera e la loro discografia. In occasione dei 50 anni di Che Sarà, lo scorso 26 febbraio è uscito Reunion, il doppio album dei Ricchi e Poveri.

Sono in totale ventuno le tracce che racchiudono i grandi successi usciti tra gli anni settanta e gli anni novanta. Il progetto è una rivisitazione del repertorio con sonorità moderne, in grado di recuperare un immaginario che unisce il pubblico di una volta alle nuove generazioni. L’uscita del progetto discografico è stata anticipata da L’Ultimo Amore, primo brano della loro carriera, cover di Everlasting Love resa famosa dai Love Affair.

Come è noto, tra i Ricchi e Poveri c’è stata una rottura. Il fattaccio è da ricondurre a Marina Occhiena che iniziò una relazione con Marcello Brocherel, il compagno di Angela Brambati e padre di suo figlio Luca. Mara Venier, dopo aver fatto un macello con Sabrina Ferilli, si è resa protagonista di una gag con Angelo Sotgiu. La conduttrice si è proprio lasciata andare e ha dichiarato in diretta a Domenica In: “Sai che ho un debole per te?”, iniziando a mandargli dei baci.

A proposito di Coronavirus, Franco Gatti si è detto felice per il fatto che dal prossimo 26 aprile ci sarà un po’ più di luce e smetteremo di girare con la candela. Non sappiamo se sarà una cosa favorevole o meno questa decisione presa dal nostro Governo, ma le previsioni di alcuni medici ci dicono che queste aperture porteranno a future chiusure e a nuove ondate.

Domenica In Ricchi e Poveri, Franco Gatti si commuove e ringrazia Mara Venier: “Esempio di vita”

Nel 2013 il volto dei Ricchi e Poveri è stato colpito dalla morte di suo figlio a 23 anni. In tutti questi anni ha protetto la memoria di Alessio infangata dalle accuse di essere tossico. Le cause del decesso sono da ricondurre a morte da prima assunzione, complice un micidiale cocktail di alcol ed eroina. Non è stato un periodo facile per Franco Gatti e a Domenica In ha voluto ringraziare Mara Venier:

Abbiamo parlato un po’ tra di noi e si era detto quasi quasi smetto di fare questo lavoro. Io ti avevo detto che ero su quella via. Il fatto di ritrovarti qui è stato un esempio di vita. Mi sono detto che dovevo fare qualcosa, dovevo ritornare con I Ricchi e Poveri”

Il cantante si è molto commosso e ha ringraziato Mara Venier per essere presente nel mondo dello spettacolo dopo essere stata cacciata dalla Rai.