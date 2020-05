Domenica in, ultima puntata col botto: accordo per Rimini, anticipazioni

Ultima puntata Domenica in, anticipazioni e rumor su un 28 giugno imperdibile

L’ultima puntata di Domenica in andrà in onda il 28 giugno e vedrà Mara Venier mettere il punto a una stagione difficilissima, visto i tanti cambiamenti dovuti al Coronavirus che hanno richiesto grandi sforzi da parte di tutti; la prova è stata comunque abbondantemente superata non solo in termini di contenuti proposti, sebbene si parli già di portare una ventata d’aria fresca nella prossima stagione, ma anche in quanto a share. E il finale di cui ha parlato Blogo di recente sembra destinato ad essere una gustosa ciliegina sulla torta. Di cosa parliamo esattamente? Ve lo diciamo subito.

Domenica in puntata 28 giugno, diretta da Rimini: colloqui tra Mara Venier e Stefano Bonaccini

Pare che siano in corso delle trattative fra Rai e la regione Emilia Romagna dopo alcune conversazione che Stefano Bonaccini ha avuto con Mara Venier: l’obiettivo è quello di trasmettere l’ultima puntata di Domenica in in diretta da Rimini; Tvblog non fornisce ulteriori dettagli al riguardo ma si limita a sottolineare che per quanto l’idea sia “davvero strepitosa” forse “non sarà facile da realizzare”. Si tratterebbe in effetti di un evento vero e proprio che rilancerebbe una delle regioni italiane più amate dai turisti e che in un certo senso rappresenterebbe la giusta chiusura di una stagione in cui il Coronavirus è stato protagonista assoluto perché significherebbe mettere una pietra sopra al passato e ricominciare a pensare al futuro: un messaggio che il pubblico gradirebbe senz’altro.

News chiusura Domenica in, puntata difficile ma non impossibile

Non possiamo dirvi altro sull’ultima puntata perché Blogo parla di idee e di colloqui ma non dà certezze, quindi tutto potrebbe concludersi in un nulla di fatto; non è da escludere comunque che Mara Venier faccia il colpaccio, visto che il 28 giugno non è vicinissimo e c’è del tempo per organizzarsi. Vi terremo aggiornati.