La puntata di Domenica In dell’11 dicembre si è aperta con un lungo spazio dedicato ad Andrea Bocelli, sbarcato in studio con i figli Matteo e Virginia. Oltre un’ora di slot che a diversi telespettatori è rimasta ‘indigesta’. Il tenore, assieme ai suoi pargoli, ha presentato il nuovo album di Natale “A Family Christmas”, che ha all’interno alcuni grandi classici quali “Feliz Navidad”, “Happy Xmas (War is over)” e “Buon Natale”, oltre al singolo “Il giorno più speciale”. Sui social sono piovute parecchie critiche, in quanto in tantissimi hanno reputato troppo noioso e troppo “markettaro” (la definizione è di diversi utenti) l’intervento dell’artista e dei suoi frutti d’amore. Qualche sparuta voce è andata controcorrente, valutando l’intervista-performance (ci sono state diverse esibizioni canore) azzeccata e interessante.

In effetti la slot, durata circa un’ora, è apparsa sprovvista di ritmo e un poco ridondante. A ciò si aggiunge che si è assistito ad una celebrazione non stop della ‘Family Bocelli’. Ora, che il talento non manchi è fuor di dubbio. Certo è che continuare a rimarcarlo e a evidenziarlo, alla lunga, innesca il pericolo di restituire al pubblico un qualcosa di stucchevole e di trito. In questo caso vale l’adagio che recita: “Il troppo stroppia”.

Mara ha comunque tirato dritto, per poi ringraziare calorosamente gli ospiti: “Credo sia stata una prima parte magica, un abbraccio e un ringraziamento alla famiglia Bocelli“.

Così ecco che Twitter si è infiammato: c’è chi ha invocato a gran voce di far arrivare in studio la brillante Drusilla Foer (tra gli ospiti della puntata), chi ha interpretato la lunga intervista come una promozione fuori luogo, chi ha persino sostenuto che la padrona di casa Mara Venier avrebbe fatto volentieri a meno di organizzare un blocco tanto prolisso e chi ha biasimato il tenore in quanto avrebbe spinto i suoi figli a seguire la sua stessa strada (insomma, i soliti social ‘bellezza’ in cui molte persone pontificano e attaccano)

Domenica In, i tweet al vetriolo contro la trasmissione per il lungo blocco dedicato a Bocelli

Di seguito vengono riportati alcuni dei ‘cinguettii’ che hanno travolto di critiche Domenica In: