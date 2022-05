Grave lutto per Andrea Bocelli: “Ha lasciato la sua casa terrena”

Ore difficili per Andrea Bocelli. Il famoso tenore ha perso l’adorata madre Edi Aringhieri. È stato lo staff del cantante a dare la notizia della sua scomparsa con un toccante post sui social network. La donna aveva 84 anni: ignote al momento le cause del decesso. Fino all’ultimo ha vissuto nella sua villa a Lajatico, in provincia di Pisa, vicino al teatro del Silenzio, nato per volontà del famoso figlio che pur girando il mondo intero grazie alla sua amica è sempre stato devoto alla propria terra d’origine.

Su Instagram lo staff di Andrea Bocelli ha scritto:

“Ha lasciato la sua casa terrena dopo una vita lunga e straordinaria per raggiungere il suo amato marito, Sandro, in paradiso. Tutti i nostri cuori sono con Andrea e Veronica, Alberto e Cinzia, e l’intera famiglia Bocelli in questo momento”

Nel messaggio i collaboratori dell’artista hanno poi specificato che tutti coloro che vogliono rendere omaggio alla memoria di Edi possono farlo tramite qualsiasi donazione all’ABF (Andrea Bocelli Foundation) o ad altro ente di beneficenza.

È morta la madre di Andrea Bocelli

In passato la madre di Andrea Bocelli è stata più volte ospite su Rai Uno a Domenica In, dove ha parlato con affetto ed entusiasmo del figlio e dei tre nipoti. Ha inoltre rimarcato che è stata lei una delle prime ad accorgersi dell’immenso talento di Andrea, nato con un glaucoma che gli ha condizionato l’intera esistenza.

Edi Aringhieri Bocelli ha sempre gestito con il marito Alessandro, detto Sandro venuto a mancare nel 2000, la loro azienda agricola e l’attività di produzione di macchine agricole. La famiglia abitava a La Sterza, frazione di Lajatico, in Toscana. Qui è nato uno dei cantanti italiani più famosi al mondo.

La signora Bocelli non lascia solo Andrea ma pure un altro figlio, Alberto, oggi architetto, anche lui molto legato alla madre.

Andrea Bocelli e i ladri

Qualche tempo fa Andrea Bocelli ha dovuto fare i conti con alcuni malviventi che si sono intrufolati nella sua villa di Forte dei Marmi. Ignoti hanno scavalcato agevolmente il cancello d’ingresso e si sono introdotti nello storico edificio forzando uno dei portoni di ingresso e facendo razzia in ogni stanza.

L’abitazione, elegante e dal valore storico non indifferente, è stata acquistata solo di recente da Bocelli. Al momento del furto i ladri non hanno trovato nessuno in casa. Come fa sapere Il Giornale, della villa si occupa il personale di servizio, che si è accorto di quanto accaduto solo il giorno seguente. Trovando l’ingresso forzato i custodi hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine locali.