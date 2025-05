Domenica In Teo Mammucari: pianto per la figlia, ironia su Fagnani

Nella puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Mara Venier ha ospitato in studio Teo Mammucari per presentare il suo libro “Dietro ogni profondo respiro”. Nel raccontare il contenuto dello scritto, incentrato sulla sua vita, Mammucari ha rivelato alcuni dettagli relativi alla sua infanzia in collegio. Nello specifico ha confessato il suo terrore verso le suore. Nel corso dell’intervista il comico e conduttore ha anche parlato di sua figlia Julia. Nel citarla è scoppiato in lacrime, portando Mara Venier ad intervenire prontamente per cercare di consolarlo. Non è mancato anche un riferimento alla sua intervista a Belve con Francesca Fagnani.

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata di Domenica In, lo show della domenica condotto da Mara Venier. Tra gli ospiti c’è stato anche Teo Mammucari, invitato in studio per parlare del suo libro “Dietro ogni profondo respiro” che racconta la sua vita, in particolare la sua esperienza in collegio da bambino. In merito ha raccontato alla conduttrice il momento in cui sua madre, con la scusa di andare al luna park, lo lasciò nella struttura e del terrore che tutt’oggi prova verso le suore. Il ricordo della sua infanzia non è stato tuttavia l’unico momento emozionante della sua intervista.

Teo Mammucari, durante la chiacchierata con Mara Venier, si è difatti visibilmente commosso. Ciò è accaduto dopo che la conduttrice gli ha chiesto quale fosse stato per lui il giorno più bello della sua vita. Nel rispondere alla domanda Teo ha citato sua figlia, scoppiando successivamente in lacrime. A quel punto Venier si è alzata per raggiungerlo ed abbracciarlo, in un tentativo di consolarlo. Mara gli ha anche rivolto testuali parole: “E’ nata tua figlia ed è il giorno più felice della tua vita aldilà di tutto quello che può arrivare dopo, ma quello è il giorno più felice della tua vita”.

Poco prima di abbandonare lo studio Teo Mammucari ha anche parlato di Francesca Fagnani. Nello specifico ha ricordato la sua intervista a Belve, mai andata in onda, rispondendo ad una domanda ironica da parte di Mara Venier. In particolare il comico e conduttore ha affermato di non avere rancore nei confronti della giornalista. Ha poi aggiunto come per chi fa il suo mestiere ci siano momenti belli come momenti brutti e si debbano accentare entrambi in quanto gli inciampi fanno parte della vita. Infine ha definito Fagnani “una suora buona”.