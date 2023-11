Domenica In tagliata (salta Belen), Fialdini cancellata il 26/11

Altra sforbiciata a Domenica In. Dopo che due settimane fa il varietà del pomeriggio festivo di Rai Uno si è dovuto fermare in quanto Mara Venier ha accusato dei problemi di salute (la conduttrice ha avuto febbre alta causata dal Covid e la trasmissione ha trasmesso un “Meglio di”), domenica 26 novembre il programma andrà in onda in formato ridotto soltanto per un’ora e cinquanta minuti. Calcolando gli spazi pubblicitari, la diretta vera e propria sarà all’incirca di 90 minuti.

Motivo del taglio? Poco prima delle 16, alle 15.50 per la precisione, su Rai Uno, come rivelato da TvBlog, andrà in onda il Junior Eurovision Song Contest 2023 che, inizialmente avrebbe dovuto essere trasmesso su Rai Due. Sul secondo canale della Tv di stato, però, si è deciso di puntare sulla Coppa Davis e quindi la rassegna musicale è stata spostata sulla rete ammiraglia. Morale della favola? Mara Venier avrà meno spazio il 26 novembre. Peggio andrà a Francesca Fialdini visto che Da noi… a ruota libera salta del tutto. L’appuntamento con il talk è dunque direttamente a domenica prossima.

Saltano le interviste di Belen e Fedez, quando andranno in onda

C’era parecchia attesa per le interviste di Fedez e Belen Rodriguez a Domenica In. Avrebbero dovuto andare in onda il 26 novembre, ma con il taglio poc’anzi spiegato slitteranno alla prossima settimana. Dunque la modella argentina e il rapper milanese saranno protagonisti da Mara Venier il 3 dicembre. Sempre TvBlog ha reso noto che le chiacchierate con l’influencer sudamericana e il marito di Chiara Ferragni saranno però registrate il 26 novembre.

Altrimenti detto: ‘Zia Mara’ cederà la linea al Junior Eurovision Song Contest 2023 alle 15.50, dopodiché procederà ad intervistare i due vip. Tali contenuti saranno trasmessi, registrati, domenica 3 dicembre. Parecchia curiosità per quel che dichiarerà la Rodriguez in quanto sarà la prima volta che rilascerà delle esternazioni pubbliche dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. La showgirl, infatti, da quando la relazione è naufragata non è più apparsa in tv e non ha nemmeno concesso incontri ad alcun giornale. Sarà la Venier a rompere il muro del suo silenzio.