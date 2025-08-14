Domenica In, svelati i co-conduttori: i 3 nomi che mettono tutti d’accordo

Ci sarebbe stata la tanto agognata fumata bianca per quel che riguarda i conduttori da affiancare a Mara Venier nella prossima stagione di Domenica In. La vicenda si è tinta di giallo dopo la rinuncia di Gabriele Corsi. Quest’ultimo era stato annunciato dalla Rai stessa nel corso della presentazione dei palinsesti avvenuta lo scorso luglio. Tutti felici e contenti? Macché. Pochi giorni dopo l’annuncio, il clamoroso dietrofront. “Corsi non sarà presente nel programma”. Ufficialmente la tv di Stato ha riferito che il presentatore non potrà esserci per via di altri impegni professionali. Ma come? Prima di essere annunciato non lo sapeva? Si mormora che, in realtà, tra Corsi e Venier non sia scattato il feeling e che lui abbia gettato la spugna quando ha capito di non poter essere protagonista nella trasmissione come avrebbe voluto. Quindi, punto e a capo. Tutto da rifare. Adesso, come spiega il quotidiano La Repubblica, sarebbe stata trovata la quadra. Tre uomini dovrebbero dare manforte alla ‘Zia’ nella nuova Domenica In ‘corale‘.

Domenica In: in arrivo Tommaso Cerno, Teo Mammucari e Enzo Miccio

Teo Mammucari, che pochi giorni fa si è immortalato con la collega veneziana su Instagram (gesto da molti ritenuto un indizio del suo arruolamento), dovrebbe essere impiegato a Domenica In per la parte comica. Il secondo nome di peso per i temi di costume è quello di Enzo Miccio. Per gli argomenti di approfondimento legati alla cronaca dovrebbe essere ingaggiato il giornalista Tommaso Cerno.

Sarebbero questi i tre volti, che sulla carta mettono un po’ tutti d’accordo, che andranno a dare manforte alla ‘padrona di casa’ Venier. Ecco quindi realizzata la trasmissione ‘corale’ di cui si è parlato per mesi. Ed ecco anche il tanto desiderato rinnovamento del programam voluto da Angelo Mellone, direttore dell’intrattenimento day time Rai. Con questa formula si tenterà di dare filo da torcere alla corazzata della concorrenza, vale a dire Amici di Maria De Filippi.

Nel frattempo, Venier è stata tirata in ballo in queste ore dalla collega Alda D’Eusanio che l’ha definita una “bestia, una belva vera”. La giornalista ha attaccato la conduttrice con parole infuocate, affermando che ha litigato con tutti i tecnici con i quali ha lavorato. Dichiarazioni pesanti a cui, per ora, la ‘Zia’ ha preferito non replicare.