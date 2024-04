Domenica In, scelta di Mara porta polemiche: “A lui e non Ermal?”

Nella puntata di Domenica In andata in onda domenica 14 aprile, tra i diversi ospiti ci sono stati anche i finalisti di The Voice Senior Diana Puddu, vincitrice di questa edizione del programma (Team Gigi D’Alessio), Mario Rosini (Team Arisa), Sonia Zanzi (Team Clementino), Luca Minnelli (Team Gigi D’Alessio) e Vittorio Centrone (Team Loredana Bertè). E’ stata proprio la scelta della conduttrice Mara Venier di far cantare ad uno dei senior “Caruso” di Lucio Dalla a scatenare qualche polemica sui social.

Nel corso della puntata Mara Venier ha dato spazio ad ognuno dei concorrenti di The Voice Senior. Li ha dapprima fatti presentare, poi ha fatto cantare un paio di canzoni ciascuno. Arrivato il turno del tenore Luca Minnelli, senior della squadra di Gigi D’Alessio, la conduttrice l’ha invitato a cantare due canzoni: “Con te partirò” di Andrea Bocelli e “Caruso” di Lucio Dalla. Questa decisione non è piaciuta ai telespettatori e qualcuno si è lamentato sui social. Secondo il pubblico, difatti, a cantare il brano di Dalla sarebbe dovuto essere un altro ospite. In studio, poco dopo, ci sarebbe stato difatti anche un altro cantante: Ermal Meta.

Di seguito quanto scritto su X (ex Twitter) da un utente in merito alla scelta di Mara Venier di far cantare “Caruso” a Minnelli:

La polemica si basa sul fatto che anche il cantante di origini albanesi abbia eseguito una sua bellissima versione della canzone di Lucio Dalla. Nello specifico Ermal Meta ha cantato una cover di “Caruso” all’edizione del Festival di Sanremo del 2021 in occasione della serata delle cover per omaggiare il cantautore bolognese. La sua esecuzione emozionò così tanto il pubblico e la sala stampa da aggiudicargli la vittoria. Il festival, quell’anno, fu tuttavia vinto dai Maneskin con la loro “Zitti e buoni”, con cui trionfarono anche all’Eurovision che si tenne a Rotterdam, in Olanda.

Mara si commuove pensando alla mamma

Durante l’intervista con Luca Minnelli, Mara Venier si è commossa nel ricordare la malattia della madre. Il tenore ha difatti raccontato di essere impegnato nel sociale e di cantare spesso per gli anziani nelle case di riposo. Ha poi deciso di dedicare la sua versione di “Con te partirò” di Bocelli alla mamma della conduttrice.