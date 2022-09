Domenica In, salta lo show in prima serata: la scelta di Mara Venier

La conduttrice avrebbe a quanto pare deciso di non andare più in onda con la tanto attesa versione serale della sua trasmissione in Rai: ecco quali sono i motivi

Tutti quelli che aspettavano, impazienti, di rivedere Mara Venier nuovamente in prima serata su Rai 1 rimarranno delusi. La regina del pomeridiano domenicale di Mamma Rai non sarà più protagonista del tanto atteso speciale serale di cui si era parlato nei mesi scorsi.

Per chi si fosse perso qualche pezzo per la strada: nelle scorse settimane si era parlato in modo ufficiale del ritorno di Domenica In Show, un format di fatto estremamente simile all’originale che sarebbe però andato in onda inizialmente venerdì 16 settembre (per quanto possa sembrare assurdo, visto il nome del programma!). Domenica In Show, nelle intenzioni originali degli autori, è in qualche modo una celebrazione del format originale, condotto per ben 14 edizioni (un record assoluto) da “Zia Mara”. All’interno del contenitore troviamo dunque ulteriori siparietti, interviste, ospitate, il tutto per ringraziare i telespettatori degli ottimi risultati di share che di recente il programma ha ottenuto.

I piani in Rai, tuttavia, sono cambiati. Nonostante fosse stato confermato in occasione della presentazione dei Palinsesti autunno/inverno, lo show è stato cancellato. Questo significa che Mara Venier, nella stessa settimana, si dovrà occupare soltanto della conduzione della prima puntata di questa nuova stagione di Domenica In, in programma l’11 settembre.

Ma quali sono i motivi dietro la cancellazione di Domenica in Show? Le indiscrezioni a riguardo, in questo senso, sono giunte in anteprima questo pomeriggio su Davide Maggio. Sul sito si legge infatti che la decisione sarebbe dipesa da problemi “di tempo e studio”. Non si sarebbe trattato, in ogni caso, di una scelta piombata dall’alto sulla conduttrice, al contrario. Stando alle informazioni emerse online, Domenica In Show è saltato proprio per volere di Mara Venier. La conduttrice in prima persona ha preferito a questo punto focalizzarsi solo sulla messa in onda “classica”.

Non soltanto Domenica In Show: quale altro programma è saltato dal palinsesto

La Rai ha cambiato in corso d’opera anche la programmazione legata alla nuova trasmissione di Stefano De Martino. I telespettatori non vedranno più l’ex ballerino di Amici alla conduzione del programma Sing Sing Sing, perlomeno nel breve termine. La trasmissione è infatti stata spostata direttamente al 2023. Al suo posto andrà in onda la nuova edizione di Stasera tutto è possibile, sempre con la conduzione di De Martino.