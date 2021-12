Domenica In, salta in extremis la puntata: perché è stata cancellata

Il talk non andrà in onda a causa dei contagi Covid tra lo staff che lavora al programma. Sarà comunque trasmessa l’intervista de Il Volo

Domenica In si ferma ai box: nel giorno di Santo Stefano, domenica 26 dicembre 2021, Mara Venier non andrà in onda come inizialmente era stato previsto. Il forfait è da rintracciare in un caso Covid scoperto tra i membri dello staff del talk show di Rai Uno. La persona che ha contratto il coronavirus aveva partecipato alle prove di giovedì scorso. In studio, allora, da segnalare l’assenza della ‘Zia’. Ciò detto, i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di sospendere la trasmissione che quindi tornerà in onda nel 2022.

A confermare la cancellazione della puntata odierna è stata anche la stessa Venier che sul suo profilo Instagram ha rilanciato gli articoli di diverse testate giornalistiche che hanno informato dello stop del programma di Rai Uno.

A rimpiazzare la diretta, Rai Uno, lungo il pomeriggio festivo, ha scelto di mandare in onda del materiale sempre relativo a Domenica In. Nella fattispecie sarà proposta una intervista esclusiva realizzata da Mara con Il Volo e alcuni contenuti (in replica) inerenti ai protagonisti dell’edizione da poco conclusasi di Ballando con le stelle.

Dunque, prima della messa in onda de ‘Il meglio di Domenica In’, che riproporrà video in replica, sarà mostrata l’intervista che Mara Venier aveva già registrato con la band che è venuta appositamente in Italia per raccontarsi nel talk.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ripercorreranno le tappe più importanti della loro sfavillante carriera e, naturalmente, saranno protagonisti di alcuni momenti musicali, esibendosi sulle note di alcuni brani del loro ultimo album “Il Volo Sings Morricone”.

Domenica In, salta l’ospitata di Stefano De Martino

Nel salotto televisivo era atteso anche Stefano De Martino, che a breve debutterà su Rai Due con il suo nuovo show Bar Stella. La prima puntata sarà trasmessa martedì 28 dicembre, in onda in seconda serata, a partire dalle 22.40. Per l’ex danzatore di Amici di Maria De Filippi si tratta di un vero e proprio tuffo nel suo passato, nella tradizione della sua famiglia visto che il Bar Stella era il nome del bar che il nonno aveva a Torre Annunziata, il paese in provincia di Napoli dove l’ex marito di Belen è nato e cresciuto.