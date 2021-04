Domenica In, Romina Power lontana da Albano: niente pace con Lecciso

C’era da aspettarselo. Chi sognava di vedere Romina Power e Loredana Lecciso attorno a una tavola pasquale, imbandita di prelibatezze di tutti i gusti, con figli e l’ex marito si è sbagliato di grosso. L’artista, in collegamento dalla sua amata Puglia, ha festeggiato il giorno di Pasqua con il fratello Tyron e i figli Romina Junior, Cristel e Yari. In molti pensavano che l’appello lanciato nello studio di Mara Venier da parte di Albano, qualche settimana fa, potesse avere un esito positivo proprio in questo giorno di festa e, invece, non è stato così. Il Leone di Cellino San Marco aveva invitato la sua ex moglie e la sua attuale compagna Loredana Lecciso a fare pace, spiegando di avere un sogno ovvero quello di vedere le madri dei suoi figli sedute allo stesso tavolo a mangiare insieme.

Molto probabilmente Albano starà festeggiando con Loredana Lecciso e i figli Yasmine e Albano Jr. Nessuna reunion familiare, dunque, tra i due nuclei familiari. Sembra che, attualmente, non ci siano margini per riallacciare i rapporti tra le due donne, sotterrando i veleni e le numerose frecciatine del passato.

Zia Mara ha cercato di capire se Cristel e il marito Davor Luksic stanno pensando a un terzo figlio. La donna ha dichiarato che si vedrà in futuro e sarà la prima a saperlo. Attualmente pensa a godersi le feste pasquali in compagnia del marito, delle sue figlie e della sua famiglia.

Romina Power e figlie, lo scherzo a Mara Venier a Domenica In: “Disgraziate”

Durante la puntata di Pasqua del 4 aprile 2021 di Domenica In, Mara Venier ha svelato di essere rimasta vittima di uno scherzo da parte di Romina Power, Cristel, Yari e Romina Junior. La padrona di casa del contenitore del dì festivo di Rai1, che torna a sfidare Domenica Live di Barbara d’Urso, ha commentato in diretta:

“Disgraziate, mi avete fatto passare due ore di Pasqua stamattina che ho detto sono impazzite”

Una grande puntata di festa è quella che Mara Venier e la sua squadra di Domenica In hanno confezionato per oggi. Tanti gli ospiti musicali come Malgioglio, Enrico Papi, Orietta Berti e Katia Ricciarelli. Naturalmente uno spazio è stato dedicato agli ultimi aggiornamenti sul Covid in Italia e la situazione dei vaccini.

La conduttrice, che continua ad ottenere un grande successo di ascolti, si cimenterà in un duetto con Cristiano Malgioglio come mostrato nelle Stories su Instagram delle prove fatte nella giornata di sabato 3 aprile.