Cala il gelo a Domenica In. Una telefonata che teoricamente doveva essere di conforto si è tramutata rapidamente in una chiacchierata tutt’altro che riparatoria. Protagonisti Paola Barale e Roly Maden, che ieri sono stati eliminati da Ballando con le Stelle. Mara Venier ha parlato delle dinamiche sviluppatesi nella trasmissione del sabato sera di Rai Uno. Secondo Rossella Erra, la showgirl di Fossano sarebbe stata criticata troppo nel suo percorso ‘danzante’. Non solo: l’opinionista ha detto che non ha visto un feeling eccezionale con il suo maestro, appunto Roly Maden. ‘Zia’ Mara, per approfondire la questione, ha deciso di chiamare al telefono il ballerino cubano. Si pensava che avrebbe speso parole di sostegno per la Barale e invece ha creato un caso, lasciando di sasso l’ex star di Buona Domenica.

“Ci sono rimasta male, perché mi piaceva, mi divertiva. Poi mi sono tanto impegnata, mi faceva stare bene fisicamente e mentalmente Ballando. Mi dispiace di non aver tirato fuori tutte le mie potenzialità”, ha spiegato la Barale alla Venier che ha poi contattato Roly Maden. Il cubano, a proposito della voce relativa allo scarso feeling con Paola, ha spiegato: “Lei è brava, però ha un modo di imparare forse più lento delle altre ballerine, però è brava”. La showgirl di Fossano è rimasta di sale, facendo poi capire di non aver per nulla apprezzato e invitando il maestro a starsene zitto.

“Ok, forse è meglio che non dici più nulla. perché detto questo… Ok, sono più lenta degli altri”, la replica stizzita di Paola. “Non l’ha presa benissimo”, ha fatto notare la Venier al danzatore. “Lascia stare Mara”, l’eco della Barale. Roly ha voluto provare a spiegarsi meglio, ma alla fine ha ribadito ciò che aveva detto in precedenza, ossia che la sua compagna d’avventura ha avuto un “apprendimento più lento”.

“Ecco, ha ridetto ciò che ha detto prima. Io non sono d’accordo”, ha puntualizzato nuovamente Paola, palesemente scossa dalle parole di Maden.

Sull’eliminazione di Barale è intervenuto anche Alberto Matano. Così si è pronunciato l’ex mezzo busto del Tg1: “Per quanto riguarda Paola, l’abbiamo aiutata con il tesoretto etc. Però siamo stati in attesa che arrivasse il miracolo che non è arrivato, ieri non ha ballato un granché e basta. Ieri il risultato è stato giusto. Mi dispiace per lei che mi sta simpatica, però questo è”.

Domenica In, Mughini: replica sfolgorante a Mara venier

Nel corso della discussione c’è stato anche un saggio intervento di Giampiero Mughini. Quando gli è stato domandato dalla padrona di casa se ci fosse rimasto male per la sua eliminazione da Ballando, il giornalista ha risposto sfoderando la sua proverbiale cultura mixata con toni ironici. “Se me la sono presa? Per che cosa? Di non apparire come un seguace di Nureev? Di questo? Pensavi che nella mia vita mi fossi posto questo obbiettivo? Se tu Mara lo hai pensato, ci sono degli psichiatri”. La conduttrice si è fatta una risata. Per chi non lo sapesse Rudol’f Chametovič Nureev è stato un ballerino e coreografo russo naturalizzato austriaco, definito dalla critica uno tra i più grandi danzatori del XX secolo insieme a Nižinskij e Baryšnikov.