Domenica In, Rai ufficializza per sbaglio i 3 nuovi conduttori: chi sono e lo svarione sui social

Ufficializzati, per sbaglio, i conduttori di Domenica In. La storica trasmissione di Rai Uno del giorno festivo tornerà in onda tra poco meno di una settimana, vale a dire il 21 settembre. Ci sarà una rivoluzione per quel che riguarda la guida del programma: Mara Venier continuerà a essere la padrona di casa, ma non in solitaria come avvenuto nelle ultime edizioni. Ad affiancarla ci saranno tre uomini con profili molto differenti. Come voluto dai vertici di Viale Mazzini e dalla stessa Venier sarà proposta al pubblico una conduzione ‘corale’. Chi saranno i protagonisti della domenica dell’ammiraglia della tv di Stato? Il comico Teo Mammucari, l’ex senatore e giornalista Tommaso Cerno e il wedding planner più famoso d’Italia, Enzo Miccio.

Nuovi conduttori di Domenica In: Teo Mammucari, Tommaso Cerno e Enzo Miccio

I tre nomi sono stati confermati da ‘Mamma Rai’ involontariamente. Un errore di comunicazione ha servito lo spoiler. Che cosa è successo? Lungo la giornata di domenica 14 settembre, sul portale dell’emittente pubblica, vale a dire RaiPlay, nella pagina dedicata a Domenica In è stato diramato il cast completo. In particolare, gli utenti che sono finiti sulla pagina dello storico varietà hanno potuto leggere: “Con Tommaso Cerno, Teo Mammucari, Enzo Miccio”. Tale descrizione è poi stata rimossa.

Qualcosa è andato storto. Evidentemente la Rai non avrebbe voluto annunciare in questo modo i nuovi conduttori la cui ‘nomina’ ufficiale avrebbe probabilmente dovuto essere resa nota nella conferenza stampa che si terrà nelle prossime ore. Chi gestisce la pagina di RaiPlay pare che abbia invece affrettato inavvertitamente l’annuncio.

Dunque sono state confermate le indiscrezioni delle ultime settimane. Mammucari, Cerno e Miccio accompagneranno ‘Zia Mara’. Il giornalista ed ex parlamentare approfondirà i temi d’attualità, il comico romano garantirà la quota inerente all’intrattenimento, mentre Enzo Miccio si occuperà di temi glamour, del lifestyle e della moda.

La vicenda del dietrofront di Gabriele Corsi

Alla fine la quadra è stata trovata dopo la dimenticabile vicenda di Gabriele Corsi. Quest’ultimo era stato annunciato alla presentazione dei palinsesti come co-conduttore di Mara Venier. Pochi giorni dopo la Rai ha reso noto che il presentatore era stato costretto a fare dietrofront e a rinunciare al ruolo perché già impegnato in altri progetti lavorativi. Una versione a cui in pochi hanno creduto, ovviamente.

Come è possibile che un conduttore venga ufficializzato per uno show storico e poi dica di avere altro da fare? Sembra infatti che la versione fornita dalla Rai non combaci con ciò che è realmente accaduto. Si mormora che Venier e Corsi non abbiano trovato il giusto feeling, con quest’ultimo che ha così deciso di fare un passo indietro.