Domenica In: pubblico in lacrime per le parole di Luca Argentero

Luca Argentero è tornato in tv. Il popolare attore è stato ospite di Mara Venier a Domenica In per promuovere la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani, in onda su Rai Uno da giovedì 13 gennaio. L’affascinante interprete ha fornito qualche anticipazione sulla nuova puntata e ripercorso alcune tappe della sua carriera come l’incontro con il regista turco Ferzan Ozpetek.

Il pubblico del programma domenicale si è però commosso per le dichiarazioni che l’attore ha fatto sulla sua famiglia, sulla compagna Cristina Marino e sulla figlia Nina Speranza. Le donne della vita di Luca Argentero, letteralmente pazzo della moglie e della bambina. Con gli occhi che brillavano l’ex concorrente del Grande Fratello ha elogiato la forza, la solarità e la vivacità della sua dolce metà, che non ha esitato a definire una persona speciale.

L’intervista di Luca Argentero lascia il segno

Affermazioni vere, sincere, che sono arrivate al cuore dei telespettatori di Domenica In. “Luca Argentero ti prego, insegna a questi uomini ad essere come te: apprezzare le donne che hanno accanto”, ha scritto un utente su Twitter. “Clonate Luca Argentero! Persona seria, bravo artista, uomo deciso”, ha proposto un altro spettatore. C’è chi ha poi ammesso: “Ma la dolcezza di Luca Argentero? Sto piangendo”.

Un’altra telespettatrice ha ribadito sui social network:

“Ma la bellezza di Luca Argentero innamorato della sua donna? Che sia d’esempio per tutti gli uomini cupi, torvi, che considerano i sentimenti un campo dove far male come se fosse una gara per la supremazia”

Il matrimonio di Luca Argentero e Cristina Marino

Insieme dal 2014 – si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi – Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati marito e moglie nell’estate 2021. Un matrimonio intimo, con pochi invitati. Unico vip presente Raz Degan, amico da svariati anni di Argentero. Per il protagonista di Doc-Nelle tue mani si tratta delle seconde nozze: dal 2009 al 2016 è stato sposato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania, dalla quale non ha avuto eredi.

Perché la figlia di Luca Argentero si chiama Nina Speranza

A Verissimo Cristina Marino ha confidato il motivo che l’ha spinta, insieme al compagno, a scegliere questo doppio nome per la loro primogenita. Nina è un nome che è sempre piaciuto alla Marino e che Luca ha subito approvato perché sua nonna veniva chiamata Ninì. Il secondo nome Speranza è invece un omaggio alla nonna di Cristina ma pure un augurio per la piccola, arrivata al mondo durante l’emergenza Coronavirus.