Domenica In, Pretelli lasciato a casa da Mara Venier: il motivo della scelta

Pierpaolo Pretelli fermo ai box, nessuna presenza a Domenica In nella puntata in onda su Rai Uno il 2 gennaio 2022. Ad annunciare che l’ex velino di Striscia la Notizia non farà parte del cast durante la diretta è stata la timoniera del talk, Mara Venier, che su Instagram ha anche spiegato i motivo relativi al perché si è scelto di non coinvolgere il compagno di Giulia Salemi.

La ‘Zia’ degli italiani, dopo aver visto cancellato l’appuntamento di domenica scorsa a causa della messa in quarantena preventiva del suo gruppo di lavoro, torna in diretta. Poco prima di andare in onda, in una chiacchierata su Instagram insieme a Davide Maggio, Pino Strabioli e Vincenzo De Lucia, ha anticipato l’assenza di Pierpaolo Pretelli

Il programma, che ha il cast dimezzato per via della situazione relativa ai contagi Covid e ai tracciamenti dei contatti stretti, ha deciso in via precauzionale di ridurre gli interventi nel corso della trasmissione. A non trovare spazio sarà appunto Pretelli. Naturalmente non ci sarà nemmeno il quiz show del Musichiere che lo vede protagonista.

Resta da capire se la scelta di fare a meno del giovane di Maratea, sia solo temporanea, magari soltanto per la puntata del 2 gennaio, oppure riguarderà anche le prossime dirette. Molto dipenderà dalla situazione inerente a eventuali altri contagi e tracciamenti tra gli addetti ai lavori del talk del pomeriggio festivo dell’ammiraglia Rai.

Pretelli ancora in cerca di un ruolo preciso a Domenica In: quando essere amati sui social non basta

Da qualche settimana Domenica In ha ‘acquistato’ Pretelli, volto amatissimo sui social. Peccato che per il momento sia stata un’operazione gestita in modo non precisissimo. Si è provato a rispolverare il Musichiere, affidandoglielo in una breve rubrica ludica. Il punto è che nelle prime puntate il risultato non è stato dei migliori: poca organizzazione e tempi televisivi sballati. Un po’ meglio nelle ultime dirette.

Resta il fatto che perora l’ex gieffino vip non ha un ruolo ben definito all’interno del talk. Ed infatti è stato il primo ad essere stato parcheggiato ai box.