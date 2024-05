Domenica In, Placido spiazza Ornella Muti: “Ero innamorato di te”

Oggi, domenica 5 maggio, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. La diretta è partita con un omaggio a Toto Cotugno, con il figlio Niko Cutugno presente e tanti altri personaggi come Ivana Spagna, Alba Parietti e il giornalista Paolo Giordano. Dopodiché, è arrivato Umberto Tozzi, che si è esibito con i suoi più grandi successi e ha presentato il suo ‘The final tour, l’ultima notte rosa’, ovvero la tournee che segnerà il suo addio alle scene. Infine, la Venier ha accolto in studio Michele Placido e Ornella Muti, per celebrare i 50 anni dall’uscita dell’indimenticabile film di Mario Monicelli “Romanzo popolare“.

All’epoca, lo storico film riuscì ad incassare più di un miliardo e mezzo di lire nelle prime visioni, rimanendo poi per sempre nell’immaginario degli italiani. Insieme a Ugo Tognazzi, Michele Placido e Ornella Muti sono i protagonisti di questo lungometraggio che, a distanza di 50 anni, continua ad essere visto e celebrato. I due attori hanno ricordato le riprese del film, durante le quali Ornella era incinta della sua prima figlia, Naike Rivelli. A tal proposito, Placido si è lasciato andare ad una confessione inaspettata che la stessa Muti non si aspettava.

L’attore ha iniziato parlando dell’immensa bellezza di Ornella, con la quale strinse un bel rapporto ai tempi. Inizialmente, ha detto “Mi era rimasto impresso il suo seno”, lasciando un clima abbastanza gelido in studio. Successivamente, ha confessato di essersi realmente innamorato della collega durante le riprese, cosa che neanche la stessa Muti si aspettava. “Ma davvero?”, ha detto sorpresa. Difatti, Michele non si era mai dichiarato apertamente a lei. Al che, il regista ha iniziato ad elencare tutte le qualità non solo estetiche ma anche caratteriali di Ornella, sottolineando come chiunque si sarebbe innamorato di una donna come lei.

Tuttavia, ai tempi, la Muti aveva solo 17 anni ed era già in attesa della prima dei suoi tre figli, dunque non sarebbe mai potuto accadere nulla. Dopodiché, i due hanno parlato della loro vita presente, tra figli, famiglia e cinema. Alla fine, però, la Venier ha ribadito ad un’Ornella visibilmente in imbarazzo: “Ornella, guarda che è ancora innamorato di te, si vede da come ti guarda”.