L’Aquila di Ligonchio protagonista a Domenica In: le uscite evitabili che hanno provocato perplessità in studio

Iva Zanicchi, tanto per cambiare (le ospitate recenti tra Rai e Mediaset ormai non si contano più), è stata protagonista a Domenica In nella puntata del 29 gennaio. E non ha brillato, facendo alcune battute tutt’altro che felici. Probabilmente pensava di essere simpatica e di strappare un sorriso, invece non è accaduto nulla di tutto ciò, con il regista Pino Strabioli, pure lui tra gli ospiti del programma di Rai Uno, che ha provato a mettere una pezza alle uscite controverse e opinabili della cantante. L’Aquila di Ligonchio è stata una delle artiste accolte da Mara Venier nel blocco dedicato al Festival di Sanremo, lasciandosi sfuggire esternazioni evitabili su Patty Pravo, Ornella Vanoni e Mina.

In studio si è parlato dell’ospitata sanremese del trio Albano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri. A questo punto ci si è chiesti se non si fosse potuto organizzare anche un trio femminile. Iva Zanicchi, interpellata sul tema, ha dichiarato: “Amadeus avrebbe dovuto fare Iva Zanicchi, Orietta Berti e le altre sono tutte morte”. La giornalista Francesca Barra, presente nel dibattito, ha sussurrato il nome di Ornella Vanoni mentre Pino Strabioli quello di Patty Pravo. “Ma non stanno tanto bene loro”, ha chiosato la Zanicchi. Una battuta tutt’altro che felice e che ha fatto calare il gelo. Strabioli, udito lo sfondone, ha reagito con uno spontaneo: “Che dici?”. Finita qui? No, perché poi la cantante ha fatto di peggio

“Io vorrei riportare in vita Mina, mi hanno detto che è morta”, un’altra esternazione che voleva essere ironica ma che non lo è stata affatto. Sempre Strabioli, alquanto perplesso e basito, ha replicato nuovamente: “Ma cosa stai dicendo?”. A questo punto è intervenuta la padrona di casa di Domenica In, Mara Venier. “Iva sta scherzando”. Anche un altro ospite, Aragozzini, ha teso una mano d’aiuto alla Zanicchi: “Intendeva riportare in vita artisticamente Mina”. Insomma, si è tentato di salvare il salvabile, ma resta il fatto che la cantante ha scandito un infelice “mi hanno detto che è morta”. Humour macabro e, si ripete, evitabile.

Nel corso della chiacchierata la Zanicchi, alle prese con il microfono, ha accennato pure alla figuraccia che lei stessa ha fatto a Ballando con le Stelle, quando ha dato della “tr*a” alla giurata del talent show Selvaggia Lucarelli. Il tutto ridendo, anche se c’è ben poco da ridere ripensando al fattaccio. “Ho fatto dei casini con il microfono, non hai idea di cosa mi è capitato a Ballando con le Stelle pensando di non avere il microfono acceso”, ha sussurrato a Mara Venier che ha tirato dritto non alimentando il discorso e cambiando saggiamente argomento.