Mara Venier: parolaccia in diretta nella puntata di Domenica In

Momento di grande imbarazzo nell’ultima puntata di Domenica In. Durante la diretta Mara Venier si è fatta scappare una brutta parola in diretta su Raiuno in fascia protetta. La conduttrice è stata vittima di uno scherzo da parte di un ospite della trasmissione e la sua reazione ha lasciato tutto il pubblico senza parole. Ma cosa è successo esattamente? Poco prima dello storico gioco del tabellone, a sorpresa sono entrati in studio Paolo Ruffini e Lillo. Proprio in quel momento Paolo è comparso alle spalle di Zia Mara facendola sobbalzare dallo spavento. La presentatrice, presa alla sprovvista, non è riuscita a gestire l’emozione e le è sfuggita una clamorosa parolaccia ad alta voce.

Domenica In: Mara Venier spaventata da Paolo Ruffini dice una parolaccia

Ospite in studio insieme al collega Lillo per presentare il suo ultimo film Modalità Aereo, Paolo Ruffini ha fatto prendere un grosso spavento in diretta a Mara Venier che si è fatta sfuggire involontariamente un parolaccia mentre era in diretta. L’attore voleva fare un ingenuo scherzo alla padrone di casa, ma ha creato in studio alcuni momenti di forte imbarazzo. Tesa e quasi scioccata, Mara ha guardato i suoi due ospiti incredula per quanto accaduto. Paolo Ruffini, anche lui abbastanza imbarazzato dalla gaffe, ha provato a rimediare chiedendo scusa e supponendo che la parolaccia della conduttrice sia stata “bippata” dalla regia. Purtroppo così non è stato, infatti da casa si è sentito tutto chiaramente e la presentatrice è stata costretta a chiedere scusa al pubblico presente in studio, ai telespettatori e soprattutto ai bambini.

Parolaccia in diretta a Domenica In: Mara Venier chiede scusa al suo pubblico

“Mi sono molto spaventata, chiedo scusa al pubblico e ai bambini, non volevo”. Mara Venier dopo lo scherzo di Paolo Ruffini e la brutta parola esclamata in diretta ha chiesto scusa a tutto il suo pubblico. Imbarazzata e un po’ innervosita da quanto successo, la conduttrice di Domenica In ha lasciato per qualche minuto il programma in mano ai due attori per bere un bicchiere di acqua e riprendersi. Poco dopo ha ripreso il gioco del tabellone, per poi spiegare la ragione della sua paura: “Ci sono tanti scemi in giro, mi sono veramente spaventata”. Prima dell’interruzione pubblicitaria, la Venier ha chiesto ancora una volta umilmente scusa a tutti. Per Mara, però, durante la puntata ci sono stati anche momenti molto piacevoli e commoventi, come la dedica d’amore al telefono di suo marito Nicola.