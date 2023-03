Iva Zanicchi ci è cascata di nuovo: ospite nella puntata di Domenica In in onda il 26 marzo per ricordare il compianto Paolo Limiti, si è resa protagonista di un’uscita tutt’altro che felice. A un certo punto, spazientita per l’utilizzo del microfono, ha scandito un sonoro “caz**o”. Certo non c’è da scandalizzarsi, in tv si è sentito di peggio, ma resta il fatto che una simile esternazione, fatta in un contesto in cui si stava ricordando una cara persona scomparsa, è parsa alquanto fuori luogo e inopportuna. E infatti la padrona di casa Mara Venier ha fulminato l’Aquila di Ligonchio con lo sguardo, tagliando corto e invitandola a tornare a parlare di Paolo Limiti.

“Ao basta con sta Zingara, applauso al maestro”, ha chiosato Iva Zanicchi dopo aver cantato uno dei suo brani più celebri. Dopo la performance ha però continuato a parlare con il microfono gelato, pur essendo già microfonata. “Parla con questo, il gelato mettilo giù”, le ha detto ‘Zia Mara’. Ed è a questo punto che è arrivato lo sfondone: “Eh, ma ca**o!” La Venier l’ha incenerita con lo sguardo e senza alcun sorriso, anzi con tono serio e deciso ha detto: “Metti giù il microfono e ritorniamo a Paolo”.

Inoltre lungo la chiacchierata, la conduttrice veneta ha invitato la Zanicchi a non raccontare alcuna barzelletta così da evitare altre gaffe e altre uscite ‘pericolose’. “Già con Sgarbi è successo di tutto”, ha sottolineato la timoniera di Domenica In, in riferimento all’ospitata del politico della scorsa settimana. Ospitata su cui si è scatenata una bufera dopo che Sgarbi ha fatto un paio di sparate più che dimenticabili, per usare un eufemismo.

Iva Zanicchi e le proteste per la sua sovraesposizione in tv

Iva Zanicchi è uno dei personaggi più richiesti nelle trasmissioni televisive. Ce la si ritrova un po’ dappertutto, fatto che ha stufato diversi telespettatori che non di rado si domandano se non sia auspicabile un turnover con qualche altra personalità. E anche nelle scorse ore, lungo la puntata di Domenica In, su Twitter ci sono state diverse lamentele. In particolar modo la Zanicchi è stata criticata per il caso della parolaccia.

Di seguito una serie di tweet scritti contro la cantante: