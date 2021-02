Domenica In, Ornella Muti: “È un grande dolore”. Mara Venier commossa

La puntata di Domenica In del 21 febbraio si è aperta con il consueto spazio dedicato all’emergenza sanitaria da Coronavirus. Il direttore dello Spallanzani Vaia ha dichiarato che la sanità italiana ha risposto bene riguardo il Covid-19, invitando a smetterla di denigrare il nostro Paese. Come da lui sostenuto nel salotto di Mara Venier, l’obiettivo da raggiungere adesso è quella del vaccino. Inoltre, avremmo bisogno di una persona autorevole come l’attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi per farci sentire di più in Europa e la produzione di più dosi di vaccino. Notizia dell’ultima ora è quella che fa riferimento alla riduzione delle spedizioni da parte di AstraZeneca del 15%.

Un anno esatto è trascorso dai primi casi di Coronavirus scoppiati in Italia e ancora mancano non poche certezze in merito a un piano per superare lo stato di emergenza. Dobbiamo fronteggiare anche le varianti che stanno prendendo sempre più piede nel nostro Paese. Il Prof. Vaia ha dichiarato che le mutazioni dei virus ci sono sempre state, occorre stare attenti e non farsi prendere da psicosi.

Ospite in collegamento, Ornella Muti a Domenica In ha dichiarato che la figlia Carolina ha il Covid-19. L’attrice si è mostrata in video decisamente preoccupata, sostenendo che tutta questa situazione è uno stress che sente quotidianamente. In merito alla giovane donna positiva al Coronavirus, la madre ha ammesso:

“Una cosa che ti terrorizza, è stata molto attenta e sono spaventata, non mi va più di vivere così. Ho paura per i figli, per me, non poterla raggiungere è un grande dolore”

Alessandro Sallusti, ospite dalla Venier, è asintomatico ma positivo al Covid. Il direttore ha aggiunto un commento alla storia raccontata dalla Muti e lasciandosi andare alla commozione:

“Ieri è nato un mio nipotino ed è difficile non poterlo vedere”

Il talk sul virus è stato interrotto da un breve spazio musicale affidato ad Andrea Sannino, tra gli ospiti della puntata di oggi. Il giovane cantante si è esibito sulle note di Abbracciame, diventata inno alla speranza contro la pandemia durante il lockdown tra marzo e aprile 2020. Mara Venier si è commossa in diretta a Domenica In: “Ogni volta che l’ascolto mi emoziono”.

Da qualche giorno l’artista napoletano è diventato padre per la seconda volta, a distanza di soli venti mesi dalla nascita di Gioia. Con la moglie Marinella Marigliano ha pubblicato sui social la foto del neonato, accompagnando l’immagine con dolci parole.