Domenica In a Sanremo 2021? La scelta finale è di Mara Venier

Il contenitore del dì festivo di Rai 1 andrà in onda dal Teatro Ariston o da Roma? La decisione della conduttrice

Domenica in

Finalmente iniziano ad arrivare conferme dal Comitato Tecnico Scientifico in merito al Festival di Sanremo 2021. Il protocollo che l’azienda di Viale Mazzini ha presentato è stato approvato. Confermata l’assenza del pubblico in sala e le misure riorganizzative per evitare la possibilità di contagio da Coronavirus.

Tra le varie restrizioni, nel protocollo di sicurezza c’è anche la nota che nessun’altra trasmissione delle reti di Stato venga realizzata a Sanremo durante la settimana della storica kermesse popolare. Il Festival dovrebbe essere raccontato da Domenica In da remoto.

Sono 27 anni che nella domenica successiva alla finale del Festival di Sanremo lo storico contenitore del dì festivo di Rai 1 va in onda dal Teatro Ariston, dedicando la puntata alla kermesse canora conclusa con vari opinionisti e gli artisti che vi hanno partecipato. Quest’anno le cose sembrano essere diverse.

Come fa sapere il sito DavideMaggio, pare che il direttore Stefano Coletta abbia chiesto a Mara Venier di andare in onda da Sanremo e non da Roma. La decisione, dunque, spetta alla Signora della domenica.

Come è noto, l’effetto Sanremo si ripercuote anche su Domenica In facendo volare il contenitore. Due anni fa la Venier fece registrare il 27,1% di share e 4.727.000 telespettatori, trionfando anche sui social. Lo scorso anno, invece, gli ascolti di Domenica In ottennero il 34% di share e più di sei milioni di telespettatori.

Quale sarà la decisione della regina degli ascolti di Rai 1? La puntata del 7 marzo del contenitore del dì festivo del primo canale del servizio pubblico andrà in onda dall’Ariston di Sanremo o da Roma? Quello che rimane confermato è che il giorno dopo la proclamazione del vincitore di Sanremo 2021 Zia Mara occuperà tutta la fascia pomeridiana, prendendo anche il posto di Francesca Fialdini. Alle 18,40, invece, cederà la linea a Flavio Insinna con L’Eredità.

Di recente Mara Venier ha parlato del suo futuro a Domenica In. La conduttrice veneta ha fatto sapere di non avere preso una decisione: non sa ancora se lascerà il timone del programma oppure no. Inoltre ha smentito anche il suo ritorno al cinema.