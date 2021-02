Mara Venier non lascia più Domenica In? La decisione dopo gli ascolti tv

Mara Venier è confusa. Solo qualche mese fa aveva annunciato il suo addio a Domenica In per dedicarsi al marito Nicola Carraro. Una scelta simile a quella compiuta dall’amica Caterina Balivo qualche mese fa. Zia Mara sembrava più che mai sicura di questa decisione ma qualcosa è cambiato negli ultimi mesi. L’affetto della gente, che ora passa più tempo in casa, è aumentato e ogni domenica la Venier registra degli ascolti boom.

Settimanalmente Domenica In è uno dei programmi più visti del weekend, un appuntamento fisso per tanti spettatori. E ora Mara non sa più che direzione prendere, come confidato in un’intervista concessa al settimanale Nuovo:

“Ho pensato a lasciare perché ero preoccupata che il lavoro sottraesse tempo alla mia vita privata. Poi ho riflettuto su quanto mi mancherebbero il mio pubblico e i compagni di lavoro, che costituiscono per me una seconda famiglia e ho fatto un passo indietro”

Mara Venier ha aggiunto alla rivista diretta da Riccardo Signoretti:

“Sinceramente non ho ancora deciso che cosa farò, ma non lascerò la televisione per il cinema. Questa voce è nata dalla mia amicizia col regista Ferzan Ozpetek che ammiro, ma col quale non ho progetti di lavoro. È certo che in ogni mia scelta, come sempre, andrò dove mi porta il cuore”

È quasi scontata la riconferma di Mara Venier a Domenica In dopo gli ultimi ascolti tv del programma. Ogni puntata appassiona oltre tre milioni di telespettatori e zia Mara, archiviata la parentesi a Mediaset, si è ripresa lo scettro di “signora della domenica”. Ne è convinta anche Caterina Balivo: in un’intervista al settimanale Oggi la conduttrice di Aversa ha assicurato che difficilmente la collega più anziana mollerà la conduzione di Domenica In.

Nonostante il grande successo, però, Mara Venier è preoccupata per il marito Nicola Carraro, un soggetto a rischio in questo periodo complicato. L’ex produttore cinematografico ha 79 anni e lo scorso anno, quando l’emergenza Coronavirus non era ancora scoppiata in Italia, ha avuto una grave forma di polmonite.

Tanta paura per Mara Venier che cerca di stare attenta per preservare soprattutto la salute del marito, che non ha esitato a definire l’uomo della sua vita. La 70enne ha avuto tante storie d’amore importanti (Renzo Arbore e Jerry Calà solo per citarne alcuni) ma quella con Nicole resta indubbiamente LA storia d’amore per eccellenza.

E pensare che all’inizio zia Mara non credeva molto in questo rapporto: troppe differenze a detta della conduttrice. Eppure proprio quella diversità si è rivelata l’ingrediente di successo di una relazione che procede, a gonfie vele, da ormai venti anni.