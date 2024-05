Domenica In omaggio a Carrà, Venier: “Cominciamo così”, poi gelo

Nella puntata di Domenica In andata in onda oggi, domenica 19 maggio, Mara Venier ha voluto iniziare con un omaggio a Raffaella Carrà, icona della televisione italiana scomparsa nel 2021. Per l’occasione la conduttrice ha invitato in studio numerosi ospiti per ricordare il famoso caschetto biondo. Tuttavia, proprio all’inizio dell’intervento, c’è stato un imprevisto. Venier ha difatti annunciato ripetutamente una coreografia celebrativa in onore della Carrà che, però, non è partita. Scopriamo meglio che cosa è successo nello specifico.

La puntata di oggi di Domenica In è iniziata con un bellissimo omaggio a Raffaella Carrà. Per l’occasione la conduttrice Mara Venier ha voluto invitare in studio numerosi personaggi della televisione italiana e giornalisti vicini alla showgirl. In particolare sono intervenuti Giancarlo Magalli, Enrica Bonaccorti, Enzo Paolo Turchi, Alessandro Greco, Fabio Canino, Luca Tommassini e il press agent Angelo Perrone. Quest’ultimo nel vedere i filmati dedicati a Raffaella è addirittura scoppiato in lacrime dalla commozione ricordando come lei gli sia stata vicina anche in un momento particolarmente difficile per lui.

L’imprevisto: cosa è successo

Il ricordo a Raffaella Carrà doveva iniziare con un balletto preparato sulle note del suo brano “Rumore”. La ballerina vestiva i panni di Raffaella, con un caschetto biondo come quello da sempre sfoggiato dalla showgirl. Tuttavia, al momento del lancio della coreografia, qualcosa è andato storto.

Mara Venier ha esordito dicendo “Cominciamo così!” in attesa dell’inizio del momento musicale. Tuttavia ci sono stati attimi di silenzio imbarazzanti. Il balletto non è partito e la padrona di casa si è vista costretta a ripetere più volte la frase con la speranza che i ballerini iniziassero ad esibirsi. La situazione è stata un po’ imbarazzante ma Mara si è comunque dimostrata all’altezza del momento, sdrammatizzando e distogliendo l’attenzione dall’accaduto. La coreografia è poi partita ed il tutto si è risolto nel giro di brevissimo tempo. Il corpo di ballo ha eseguito la coreografia, permettendo a Venier di andare avanti con il ricordo del caschetto d’oro. Sono stati mostrati dei filmati di archivio di vari spettacoli con protagonista Raffaella e sono intervenuti i diversi ospiti presenti, che hanno ricordato i bei momenti trascorsi insieme a lei sottolineando la sua bravura e la sua capacità di rinnovare la televisione italiana.