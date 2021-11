Domenica In, Morgan: la madre crolla e tuona sulle ex fidanzate del figlio

Morgan, al secolo Marco Castoldi, si è raccontato intimamente a Domenica In, confidandosi con Mara Venier. Presente nella trasmissione, in collegamento, anche sua madre, Luciana Colnaghi, che appena ha preso la linea ha avuto un crollo emotivo, scoppiando in lacrime. Prima che venisse data la parola alla donna, il cantante ha parlato ampiamente della tragica morte di suo padre, spentosi per un suicidio. All’epoca Marco aveva soli 16 anni. Il fatto lo ha segnato profondamente e ancora oggi ne porta le cicatrici.

“Mi sono sempre chiesto come mai. Dopo abbiamo dovuto capire come andare avanti”, ha raccontato il musicista in merito al gesto estremo del padre, di professione falegname. “La morte di mio padre fu uno shock per la mia famiglia. Perdere a sedici anni mio padre ci ha spezzato, a me e mia sorella. Ci ha spezzato una gioia”, ha aggiunto Castoldi che ha sottolineato che nonostante tutto lui, la madre e sua sorella Roberta non hanno mai smesso di darsi da fare, sia nello studio, sia nel lavoro.

“Mio padre era un falegname, era un po’ un Geppetto e io un Pinocchio – ha continuato Morgan -. Aveva problemi economici. Faceva una cosa che non lo appagava, era insoddisfatto della vita. Non era capace a fare soldi, ma si diceva ricco perché la ricchezza non c’entrava nulla con il denaro”. A questo punto Marco ha ricordato anche un toccante aneddoto, raccontando che a 14 anni già si dava da fare facendo piano bar e guadagnando qualche soldo.

“Io gli prestai anche dei soldi e l’ultimo giorno prima di morire me li ha restituiti. Non avrei mai potuto immaginare, mai, che si sarebbe ammazzato. Togliersi la vita è la condizione ultima di chi non conosce più nulla, non riesce a vedere altro. Le foto di mio padre non riesco a guardarle, io vedo un uomo spaventato e invece aveva una famiglia meravigliosa su cui avrebbe potuto fare affidamento. Invece, si sentiva solo”.

Mara Venier ha quindi dato la linea a mamma Luciana che però non ha retto l’urto delle parole del figlio, lasciandosi andare a un pianto lancinante. “Non ce la faccio, scusami Marco ma non ce la faccio. Un passato troppo duro e violento, adesso mi riprendo”, ha singhiozzato la donna. “Sì, è dura ricordare certe cose”, il commento del cantante. In video è per un attimo apparsa Roberta, che ha abbracciato la mamma affettuosamente.

Luciana, ripresasi, ha riservato esternazioni dolci per il figlio: “Lui è molto sensibile, poco dedito al denaro, pensa solo alla musica. Ha bisogno d’affetto. C’è sempre qualche opportunista che si approfitta di lui“. Spazio poi ad un aneddoto su Asia Argento, ex compagna di Castoldi.

Domenica In, la madre di Morgan contro le ex compagne del musicista e l’opinione su Selvaggia Lucarelli

“Con Asia com’è il suo rapporto?”, la domanda che la Venier ha posto a Luciana. Prima che rispondesse è intervenuto Marco: “Ma lei è la suocera. Comunque la prima volta che l’ho portata a casa le ha chiesto: ‘Scusa, come ti chiami?’. Lei, ad Asia!“. “Ma io non sapevo chi fosse, io lavoravo e pensavo ad andare avanti”, ha confermato con tenerezza e spontaneità Luciana.

Quindi la mannaia della sulle ex fidanzate del figlio. Mara Venier: “Sceglie bene le proprie compagne Morgan?”. “No”, la risposta secca di Luciana. “Con la mamma di Maria Eco hai un buon rapporto però”, ha detto il musicista. “Sì, perché lei non si è messa con te perché voleva essere qualcuno”, ha chiosato la Colnaghi.

Infine si è planati sulla querelle che ha visto protagonisti a Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli e lo stesso Morgan. Che idea si è fatta la madre di quest’ultimo sulla giornalista e sull’intera vicenda?