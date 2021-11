Il faccia a faccia tra concorrente e giurata non è andato come molti si aspettavano

Resa dei conti a Ballando con le Stelle tra Morgan e Selvaggia Lucarelli dopo lo scontro di una settimana fa. In realtà non è andata come molti si aspettavano: i toni nel programma di Milly Carlucci sono rimasti piuttosto pacati e anche la giornalista e scrittrice ha preferito mostrare indifferenza nei confronti dell’ex leader dei Bluvertgo.

La prima a parlare della questione è stata Milly Carlucci che ci ha tenuto a ribadire che la giuria del suo programma è stata scelta per diverse qualità. Cinque giurati in cui Milly e tutto il gruppo di autori di Ballando con le Stelle crede molto. La conduttrice ha poi ribadito che nessun giudice o concorrente parla con l’auricolare.

Dunque, a detta della presentatrice Rai, possono capitare le discussioni accese come quella che ha visto protagonisti Morgan e Selvaggia Lucarelli. Subito dopo ha preso la parola Alberto Matano, commentatore a bordo campo di Ballando con le Stelle, che ha chiesto un chiarimento a Marco Castoldi.

“È doveroso chiarire. Vorrei capire come stanno le cose”, ha domandato il giornalista e conduttore. Richiesta che non è stata accolta da Morgan, che ha prontamente spento Alberto Matano. “A me non piace che si sfrutti un momento di spettacolo per parlare di vita privata o altro. Vorrei parlare di spettacolo e di Singing in the rain”, ha replicato il cantante.

Un riferimento all’ultima esibizione di Morgan e Alessandra Tripoli, che hanno portato in scena una rivisitazione del celebre musical. Un lavoro a 360 gradi per Castoldi che oltre a ballare ha anche recitato e cantato e si è occupato pure dell’arrangiamento del pezzo. Un lavoro che è stato apprezzato molto da tutti i giurati di Ballando con le Stelle, che si sono lasciati andare a grandi elogi e complimenti.

Diversa la reazione di Selvaggia Lucarelli che si è limitata a dichiarare: “Darò il mio voto con la paletta”. La giornalista ha dato un 7 a Morgan: il voto più basso della serata visto che i suoi colleghi sono stati più generosi con 9 e 10.

Alla fine Morgan ha preferito non scusarsi con Selvaggia Lucarelli come qualcuno aveva sussurrato negli ultimi giorni mentre la giornalista ha scelto di mostrare indifferenza. Al momento non è chiaro se la faccenda finirà davvero in Tribunale. Morgan ha ammesso di aver denunciato Selvaggia ma ad oggi non ha aggiunto ulteriori dettagli.