Domenica In, Michele Bravi stupendo e sincero: “Sono uno schifoso”

Più Michele Bravi in tv e meno teatrini in stile Alex Belli. A Domenica In, il talento perugino ha rilasciato un’intervista intensa, apparendo tanto stupendamente umano quanto sfacciatamente sincero. Rispetto al passato il cantautore è palesemente più sicuro, sia sul palco, sia quando si approccia alle telecamere. “Mi sono accorto che ho perso il pudore – ha raccontato a Mara Venier -, non ho più paura a usare il corpo, la mia vita, a usare quello che sono sul palco per raccontare completamente la creatività e la visione che ho in testa. Ho molte meno paranoie e sono meno giudicante”.

Michele, come al solito, ha fatto trapelare delicatezza e garbo lungo tutta l’intervista. Anzi, quasi tutta, visto che sul finale la ‘Zia Mara‘ ha tirato fuori la sua parte più godereccia. Ma si proceda con ordine. Bravi ha sottolineato che “l’importante è che le persone spendano meno tempo nel giudizio e più nell’ascolto”. Spazio anche dei toccanti e sentiti complimenti per la conduttrice veneta con la quale condivide un legame di amicizia particolare: “Bello trovare persone con cui ti senti a casa, nel nostro lavoro c’è sempre molto sensazionalismo e c’è la difficoltà a scindere ciò che è sensazionale da ciò che è umano. E io con te non ho difficoltà”.

La Venier ha accennato al dramma e al dolore vissuto dal cantautore (ha causato la morte di una persona in un incidente stradale, fatto che lo ha segnato profondamente), sottolineando che nonostante il momento buio “ha sempre avuto molta dignità”. Applausi scroscianti in studio. Si è poi passati sul tema amore.

“Parlo sempre intensamente dell’amore. Per me parlare d’amore è come scambiarsi le istruzioni di qualcosa, magari qualcuno impara ad amare a sua volta”, ha spiegato, dispensando l’ennesima pillola di saggezza. Dopodiché la chiacchierata ha preso una piega spassosa, più leggera.

Michele Bravi a Domenica In: “Partner? Mi serve una mano santa”

Michele: “Domani è San valentino, io sono solo e tu sei sola (il marito di Mara Venier si trova a Santo Domingo al momento, ndr). Andiamo a cena”. La conduttrice non ha subito creduto che non avesse una persona con la quale trascorrere la serata degli innamorati. “Eeehhh, io sto lì con il cane la sera… E ma devi spiegarlo agli altri, io che posso fare? Trovami il fidanzato. Fidati, mi serve una mano santa”, ha ribadito Bravi.

Per un attimo il discorso è tornato impegnato, giusto un momento. Venier: “Come deve essere l’amore per te?”. “Risolto, equilibrato, bello, perché l’occhio vuole la sua parte, e felice”. A questo punto è iniziato lo show della ‘Zia’: “Io l’amore quello vero e assoluto l’ho trovato a 49 anni, però prima non è che sono stata a casa ad aspettarlo. Non stavo ad accarezzare il cane, per farti capire…”. Risate in studio.

Michele è così andato a briglia sciolta, totalmente sghiacciato e disinibito:

“Mara, non mi fare essere volgare, c’ho 30 anni anche io… Anche io frequento il carnevale di Rio. Ho detto del cane per essere elegante. C’è questa cosa che il fatto che io canto impegnato e impostato spinge le persone a pensare che io sto in una biblioteca polverosa a riflettere e scrivere poesie. In realtà sono… uno schifoso anche io”.

La ‘Zia’ di Domenica In è scoppiata in una fragorosa risata, chiosando: “Si è liberato finalmente”.