Nervi tesi a Domenica In nel corso del blocco in cui si è parlato delle dinamiche di Ballando con le Stelle. Particolarmente schietto e netto l’intervento di Alberto Matano che si è collegato telefonicamente con lo studio orchestrato da Mara Venier. Senza mezzi termini, l’ex mezzo busto del Tg Uno ha attaccato la giuria dello show di Milly Carlucci. Guillermo Mariotto, tra gli ospiti della “Zia”, ha risposto, dando dell’ipocrita a Matano. Non solo: è pure scoppiato un curioso caso relativo alle sigarette. Secondo lo stilista venezuelano il giornalista fuma e in più occasioni gli avrebbe chiesto delle sigarette. La Venier, amica stretta di Alberto, è rimasta alquanto sorpresa dalla rivelazione

“Una giuria che oscilla tra oroscopi e psicanalisi e che poi si divide. E quando gli conviene è unita e quando qualcuno la spara grossa punta il dito contro l’altro. Insomma, caro Mariotto fatevi un esame di coscienza”. Così Matano. “Lui sta tranquillo a casa mentre io sono qui. E non si capisce ciò che dice”, la replica di Guillermo che è subito stato stroncato dalla padrona di casa Venier: “Si capisce eccome, Mariotto poi quando non sa cosa rispondere dice che non si capisce”. “Casomai è Mariotto che non si fa capire mai”, ha aggiunto Matano, sempre più agguerrito. A questo punto lo stilista ha dato dell’ipocrita al conduttore de La Vita in Diretta.

“Lui è ipocrita. Dopo che mi attacca a Ballando mi dice: “Andiamo a fumare fuori al balcone””. Mara è rimasta sbalordita: “Ma Alberto non fuma”. Sbalordito pure Mariotto: “Ma mi scrocca le sigarette. Non te le darò più da oggi”. “Io lo conosco, non fuma”, ha ribadito la Venier, non capacitandosi di quanto udito. Matano ha cercato di sviare il discorso, non chiarendo la vicenda. “Sei davvero un falsone”, ha chiosato Guillermo con la sua solita ironia.

Al di là della questione delle sigarette, resta la forte presa di posizione di Matano nei confronti dell’intera giuria che, da quando è iniziata la nuova edizione di Ballando con le Stelle, è finita a più riprese nell’occhio del ciclone. Il risvolto positivo è che il programma di Milly Carlucci si sta togliendo non poche soddisfazioni sul fronte dei dati auditel: gli ascolti sono in crescita.