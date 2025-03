Domenica In, Massimo Ranieri elogia Tiziano Ferro: “Un fratellino”

Nella puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Mara Venier ha ospitato in studio Massimo Ranieri, protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante partenopeo ha partecipato alla kermesse canora con il brano “Tra le mani un cuore”, scritto per lui dal collega Tiziano Ferro. Nel corso della sua intervista, Massimo ha parlato proprio del suo rapporto con Tiziano, definito da lui come un fratello minore. Scopriamo meglio che cosa ha detto sul suo conto.

Le parole di Massimo Ranieri su Tiziano Ferro

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata di Domenica In, lo show della domenica condotto da Mara Venier. Il primo ospite della giornata è stato Massimo Ranieri, reduce dalla sua esperienza nella 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Tra le mani un cuore”. La canzone è stata scritta per l’occasione da Tiziano Ferro, suo amico storico ed ammiratore. Massimo ha parlato proprio di quando il collega gli ha inviato la canzone che inizialmente doveva semplicemente essere inserita all’interno del suo ultimo album. Il brano l’ha commosso a tal punto da aver deciso di inviarlo a Carlo Conti per partecipare a Sanremo. Il conduttore l’ha poi selezionato come uno dei trenta scelti per la gara.

Ranieri ha spiegato come Ferro lo avesse invitato a segnalargli eventuali punti da rivedere insieme, tuttavia per lui la canzone era già perfetta così come ricevuta. Nel corso dell’intervista ha anche parlato del suo rapporto con il collega. Per lui Massimo ha speso solo buone parole, mostrando grande affetto e stima nei suoi confronti. Nello specifico il cantante ha definito Tiziano una persona intelligente e profonda, aggiungendo come lo consideri come un fratello minore.

Tiziano Ferro ha affiancato Massimo Ranieri anche nell’edizione del festival di Sanremo del 2020. All’epoca i due hanno duettato sulle note di “Perdere l’amore” di Ranieri sul palco dell’Ariston. In quell’occasione il cantante partenopeo era stato invitato da Amadeus per presentare il suo nuovo inedito “Mia ragione”, brano che faceva parte del suo album in uscita.

Nel corso dell’intervista con Mara Venier, Massimo ha anche sottolineato come per lui la cosa più importante sia la serenità. A suo parere, difatti, la felicità è qualcosa di passeggero mentre la serenità cresce pian piano.