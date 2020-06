Mara Venier furiosa a Domenica In: nuovo attacco a Timperi e Ippoliti

Lo sfogo di Mara Venier a Domenica In: cosa è successo con Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti

Mara Venier è arrabbiata davvero con Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti. Dopo aver attaccato la coppia di Unomattina in famiglia su Instagram, la conduttrice veneziana si è sfogata a Domenica In. Durante l’intervista a Stefano De Martino – intervenuto in collegamento da Napoli per presentare la nuova edizione di Made in Sud in partenza su Rai 2 martedì 16 giugno – zia Mara ha tirato in ballo “una comicità becera”. La diretta interessata ha poi dato la sua versione dei fatti, preferendo però non menzionare chi, a suo dire, l’ha attaccata e derisa dopo la caduta di due settimane fa, per la quale è costretta ad indossare un tutore.

Mara Venier a Domenica In: “Striscia la notizia non c’entra”

“Questa è l’ironia che mi piace, l’ironia intelligente, non becera”, ha detto Mara Venier a Domenica In, replicando a Stefano De Martino che per prenderla in giro ha indossato un finto gesso al piede. Una chiara frecciatina a Tiberio Timperi e Gianni Ippliti, che hanno avuto qualcosa da ridire sull’infortunio della loro collega. Quest’ultima ha poi voluto puntualizzare il motivo della sua frecciatina, sottolineando che non era di certo un attacco a Striscia la notizia, che più di una volta ha preso di mira il volto Rai. “La mia stoccata era a qualcun altro ma non voglio più fare polemica. Non è riferito a Striscia, ovviamente. Siccome qualcuno dice che Domenica In va bene per il mio gesso allora capisci che non è molto carino“, ha precisato la Venier.

Mara Venier e il successo di Domenica In: replica alle malelingue

“Il programma va bene non per il gesso di Mara Venier ma il programma va bene perché è un programma di successo grazie ad un gruppo di collaboratori e autori meravigliosi”, ha aggiunto Mara Venier. Ma cosa è successo di preciso con Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti? Il conduttore e il giornalista hanno ironizzato sulla caduta di zia Mara, affermando che l’inquadratura del piede rotto ha registrato degli ottimi ascolti tv. Parole che non sono andate giù a Mara, che ha attaccato la coppia su Instagram. Timperi si è prontamente difeso sui social network (“Spiace che l’ironia venga scambiata per insulto”) ma a quanto pare questa giustificazione non è piaciuta particolarmente alla Venier.

Mara Venier in diretta con il tutore: come sta la presentatrice

Dopo la rovinosa caduta per le scale – avvenuta due settimane fa, poco prima di cominciare la diretta di Domenica In – Mara Venier è costretta ad indossare un tutore. Nei prossimi mesi dovrà sottoporsi ad un ciclo di fisioterapia, come confidato su Instagram. Nonostante il dolore la 69enne non molla: ha deciso di non lasciare il suo pubblico e condurre fino alla fine di giugno la sua trasmissione domenicale.