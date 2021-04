Domenica In, Mara Venier omaggia Milva morta: “Poco capita e compresa”

La morte di Milva ha colto di sorpresa tutti. L’icona della musica italiana è scomparsa a causa di una malattia neurologica e degenerativa che non era l’Alzheimer. A confermarlo è stata la figlia Martina Corgnati che ha anche smentito che sia morta a causa del Covid-19. La cantante soffriva da tempo e dal 2010 ha deciso di ritirarsi dalle scene. Nonostante la malattia l’abbia portata negli anni a non pochi problemi fisici, la figlia ha spiegato in una intervista a Il Corriere che la cantante riusciva comunque a capire e a gioire. In una intervista rilasciata nel 2019, Milva in persona fece sapere che a prendersi cura di lei erano la figlia Martina e l’assistente Edith.

La puntata di Domenica In del 25 aprile 2021, è stata aperta da Mara Venier con un omaggio a Milva morta. La regina del dì festivo della televisione italiana ha svelato che l’artista era solita seguire il suo contenitore e poi ha fatto una rivelazione:

“Grande, immensa, forse poco capita e compresa. Artiste così ce ne sono poche”

Sempre a Domenica In, qualche tempo fa, Renato Zero aveva parlato della collega. In quell’occasione, aveva contestato il fatto che a Milva non le veniva dato il giusto riconoscimento. Per la Pantera di Goro si era battuto Cristiano Malgioglio che ha fatto di tutto per attribuirle un riconoscimento per la sua immensa carriera sul palco del teatro Ariston del Festival di Sanremo 2018. L’artista deteneva il record di partecipazioni alla kermesse con ben 15 presenze e nove consecutive dal 1961 al 1989.

Milva morta, l’omaggio a Domenica In e il ricordo di Loredana Bertè e Vasco Rossi

Il paroliere ha spiegato di essere troppo triste per esprimere il suo dolore, per la perdita dell’amica, ma soprattutto per la più grande artista che il nostro Paese abbia mai avuto. Tanti i messaggi di cordoglio per la cantante tra cui quello di Loredana Bertè che ha parlato di “immensa, incredibile artista“, ricordando un periodo spensierato in Russia con lei.

Vasco Rossi l’ha ringraziata per tutto, mentre Enrico Ruggeri ha postato una loro collaborazione scrivendo che porta dentro un particolare momento, onorato per aver cantato con lei.