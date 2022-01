Domenica In, Mara Venier e Goggi: marito Loretta, epico botta e risposta

A Domenica In spassosi fuochi d’artificio tra Mara Venier e Loretta Goggi. Sul finire dell’intervista, la conduttrice veneziana ha ricordato un aneddoto relativo alla sua conoscenza con Gianni Brezza, il marito della cantante 71enne romana, scomparso nel 2011 (con Loretta ha vissuto una lunghissima relazione, iniziata negli anni settanta e spezzata soltanto dalla morte del ballerino). Non appena ha accennato a Brezza, la Goggi ha subito drizzato le antenne e tra il serio e il faceto ha invitato la presentatrice a stare al suo posto. Un botta e risposta epico, consumatosi con il sorriso sulle labbra ma celante, nel sotto testo del dialogo, una certa dose di serietà.

“Tu lo parli già il veneziano”, ha sottolineato a un certo punto la Venier rivolgendosi all’ospite. “Sì perché Gianni era istriano, non veneto ma siamo lì…”, ha ricordato la cantante di Maledetta primavera. Tutto è filato liscio, anzi no, perché poco dopo ‘Zia Mara’ ha aggiunto: “Io con lui parlavo veneto“. Loretta l’ha prontamente fulminata: “Tu con lui non dovevi proprio parlare”. La padrona di casa di Domenica In ha avuto un attimo di sfasamento, poi ha replicato con un: “Scusa, ma sei tremenda”. Finita qui? Assolutamente no.

La Goggi ha continuato a bofonchiare, come se qualcosa non le tornasse. Mara è quindi tornata alla carica: “Ti ho detto che l’ho conosciuto a Capri, alle sfilate Mare Moda Capri, avevo 18 anni ed ero già sposata”. “Eddaje, che vuol dire? Dai, lo sai…”, la seconda stilettata dell’artista romana. Venier ha provato a buttarla in caciara: “Però l’occhio l’ho buttato perché era un fi..o pazzesco”. La Giorgi a questo punto si sarà fatta una risata? Per niente, infatti ha chiosato, con tanto di ditino inquisitorio all’aria: “Quell’occhio lì l’avrà buttato pure lui”. “Ma no, non me filava de pezza”, la contro risposta in romanesco di Mara. “Eh sì, buonasera”, il commento lapidario di Loretta.

Alla fine è arrivato un abbraccio tra la conduttrice e la Goggi che, quando si parla di Gianni Brezza, non abbassa mai le antenne. Con il ballerino ha vissuto un grande amore, coronato nel 2008 con il matrimonio. Tre anni dopo il danzatore si è spento. Da allora Loretta non ha più avuto compagni e in diverse interviste ha dichiarato che probabilmente non ne avrà più, vivendo nell’eredità sentimentale che le ha lasciato il marito.

