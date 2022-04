Vincenzo Mollica mattatore a Domenica In. Lo storico giornalista Rai è stato protagonista assoluto della puntata in onda il 3 marzo. Come al solito ha dato sfoggio della sua immensa cultura, alimentata da aneddoti e chicche raccontati sempre con simpatia e leggerezza. In studio, ad omaggiarlo, ci sono stati Enrico Mentana, Stefania Sandrelli e Mogol. Quindi i collegamenti telefonici con Rosario Fiorello, Carlo Conti, Giorgio Panariello e Francesco Guccini, oltre ai messaggi fatti pervenire da Paolo Conte e Riccardo Cocciante. A mettere ordine in studio, naturalmente, c’è stata Mara Venier che è incappata in alcune spassose gaffe, oltre ad aver dovuto raccogliere una frecciatina di Panariello.

Mollica è sbarcato in studio assieme alla moglie Rosa Maria, per tutti Rosmary, sposata nel lontano 1977 (dall’unione è nata Caterina). Non appena ha messo piede in trasmissione il pubblico presente si è alzato in piedi e gli ha tributato un lungo e spontaneo applauso. “Zia Mara” ha abbracciato sia lui sia Rosmary. In effetti però non ha presentato la donna. E infatti, poco dopo, si è resa conto della gaffe. “Rosmary sei mai stata gelosa di tuo marito? No, non ho presentato Rosmary, ah sì…”, ha mormorato la conduttrice, con l’ospite che l’ha invitata a non preoccuparsi minimamente dell’accaduto.

Poco dopo la timoniera del talk ha richiamato all’ordine lo studio per via di un vociferio troppo brulicante. “Ragazzi, c’è troppa confusione, scusatemi, non riesco a capire nulla. Ci vuole un po’ di silenzio in studio altrimenti diventa tutto più complicato”, ha chiosato la presentatrice. Spazio poi a un’altra gaffe, consumatasi nel corso della chiacchierata con Francesco Guccini, artista che con Mollica condivide una forte amicizia.

“Vi vedete ancora tu e Francesco?”, ha domandato ad un certo punto la Venier, scordandosi che Mollica ha seri problemi alla vista. Ci ha pensato il diretto interessato a sdrammatizzare sulla gaffe: “La parola non è giusta per me Francesco, ci intravediamo”. Quindi l’intervento di Giorgio Panariello che ha tessuto le lodi del giornalista, rimarcando la sua preparazione culturale e la sua sconfinata umanità. Il fatto è che dopo il collegamento, la chiacchierata con Vincenzo è proseguita senza che il comico toscano sia stato più chiamato in causa. Questione che lo stesso Panariello ha voluto sottolineare, chiedendo la linea alla Venier.

“Giorgio? Dimmi”. “Stavo chiedendo… se ero ancora in onda perché magari…”. “Sì, sei ancora in onda”, la risposta della conduttrice a cui ha fatto seguito una battuta del comico che è parsa una frecciatina: “Magari sto qui fino all’Eredità e non so nulla”. “No no, sei ancora in onda”, ha tagliato corto la “Zia”. Tutto finito? No, perché pochi minuti dopo la Venier ha voluto a sua volta rispondere con una battuta: “Giorgio, se hai da fare ti saluto…”. “No no, io non mi annoio, ti seguo in tv”, la replica del toscano.