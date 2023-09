Domenica In, Mara Venier: “Chi è l’ospite che ho mandato aff**ulo”

Tutto pronto per la nuova stagione di Domenica In: le novità spiegate dal direttore Mellone e dalla conduttrice Mara Venier

Mara Venier e il suo staff hanno ‘apparecchiato’ tutto l’occorrente per dare il via alla nuova stagione di Domenica In che decollerà il 17 settembre 2023. Come al solito l’appuntamento sarà alle 14.00, su Rai Uno. Nelle scorse ore, la conduttrice veneziana, assieme direttore Intrattenimento Daytime Rai Angelo Mellone, ha tenuto una conferenza stampa presentando le novità del programma.

Il primo a prendere la parola è stato Mellone che ha spiegato che Domenica In è un “racconto dell’Italia fatto da testimoni con delle storie particolari“. Quest’anno sarà dato maggio spazio all’attualità e si tenterà di esplorare diversi linguaggi e modalità narrative. “Sarà un’edizione con ancora più energia, con ancora più sfaccettature, più particolarità e ancora più completa”, ha aggiunto il direttore.

Dunque è intervenuta la padrona di casa della trasmissione. “L’obbiettivo è quello di riuscire a tirare sempre qualcosa di diverso da ogni intervista“, ha detto la Venier. Svelati anche gli ospiti della prima puntata. Saranno presenti Daniela (la mamma di Giogiò Cutolo, giovane ucciso di recente a a Napoli), i Pooh, Carlo Verdone, Matteo Garrone, i The Kolors e Matteo Bocelli.

Mara Venier: gli ospiti che pongono paletti ma che poi vanno a Belve e raccontano tutto

A proposito di ospiti e interviste, ‘Zia’ Mara ha svelato di puntare tutto sulla spontaneità perché “non imparo niente a memoria”. La sera prima di andare in onda studia vita e carriera delle persone che incontrerà in studio il giorno successivo. Dopodiché si lascia guidare dal suo istinto e dalla sua esperienza:

“Memorizzo tre concetti, mi siedo davanti all’ospite, ci guardiamo negli occhi e da lì parte. Soprattutto ascolto; sono curiosa, amo profondamente chi ho davanti. Mi innamoro dell’ospite, ci metto tutto il mio cuore per cercare di capire chi ho davanti. Non sempre accade, ma la maggior parte è così che nasce l’intervista“.

Non è nemmeno mancata una frecciatina a coloro che accettano le ospitate ma con riserva. Altrimenti detto ci sono alcuni ospiti che pongono dei paletti su alcune domande, anche attraverso i loro uffici stampa: “Vengono a Domenica In e ti chiedono ‘non gli chiedere questo, non gli chiedere quello’. Poi vanno a Belve e raccontano di tutto“.

La conduttrice veneta è poi tornata sul periodo difficile che ha attraversato a livello professionale qualche anno fa. In Rai rimase senza programma. In suo aiuto arrivò l’amica Maria De Filippi che le diede una poltrona da giurata a Tu si que vales. Sul momento di difficoltà avuto ha spiegato:

“Il pubblico non mi ha mai abbandonato, quando mi sono stati tolti i programmi e quando non ero in onda. Ci sono dei momenti della vita in cui ci sono dei dolori molto forti e se io vado in onda e sono straziata dal dolore non mi va di prendere in giro nessuno. Se sono qua dopo trent’anni , vuol dire che la verità paga“.

Il vaffa ad Arnold Schwarzenegger

La ‘Zia’ ha anche snocciolato qualche curioso aneddoto avvenuto nel dietro le quinte nel corso della sua lunga carriera. Assai interessante quello con protagonista Arnold Schwarzenegger. La Venier ha narrato che ha intervistato il divo in un albergo e che lui non sopportava la traduzione simultanea. Per tre volta ha buttato l’auricolare a terra, costringendo un fonico a raccoglierlo.

“Buona sì, ma cog**ona no“, ha chiosato la presentatrice. Quindi ha proseguito, svelando di aver chiesto al suo collaboratore di tradurre a Schwarzenegger che l’avrebbe mandato “a fan*ulo se l’avesse rifatto”. Il pugno di ferro pare che abbia funzionato visto che l’attore poi si è placato, lasciandosi intervistare per una quarantina di minuti.

Largo anche a un’intervista saltata con Madonna. La popstar l’ha fatta attendere per oltre cinque ore, salvo poi farsi viva. “Madonna promuoveva Evita. L’abbiamo aspettata 5 ore. Non si poteva uscire in corridoio, non voleva essere vista. Me ne sono andata. Mi ha chiamato alle 22 la segretaria personale chiedendomi se volevo fare l’intervista: ‘So’ già a letto, no grazie'””, ha spiegato la conduttrice.

Mara Venier pronta a lasciare Domenica In (come sempre)

Sarà il suo ultimo anno al timone di Domenica In? Ogni stagione la Venier assicura che sarà l’ultima e che ha l’obbiettivo di ritirarsi a vita privata. Poi però accetta sempre di proseguire “Sono convinta che questo sarà il mio ultimo anno”, ha di nuovo sottolineato. In pochi ci credono. Tanti infatti sono convinti che alla fine anche nella prossima stagione sarà alla guida del programma.