Domenica In, Lucarelli: l’allusione all’ex fidanzato famoso, chi è

Chi è l’uomo con cui Selvaggia Lucarelli ha iniziato una lunga storia d’amore dopo aver conosciuto Teo Mammucari? Nel corso della puntata di Ballando con le Stelle in onda sabato 28 ottobre, il comico romano ha fatto andare fuori dai gangheri la giurata, raccontando di essere andato a cena con lei anni fa e lasciando intendere che ci fosse stato del tenero. Lei ha provato a spiegare che in realtà la situazione ha preso una piega ben differente. E che, sì, era andata a cena con Teo, ma che c’erano anche altre persone e a quel pasto conobbe colui con cui avviò una lunga love story. Quel lui altro non è che Max Giusti.

Dopo la serata a Ballando, la Lucarelli è stata ospite a Domenica In, rivelando che quando ha conosciuto Mammucari entrambi erano sconosciuti e tutti e due frequentavano la medesima scuola di teatro. Una sera è andata a vedere il comico che stava facendo uno spettacolo, dopodiché è seguita una cena con altre persone. Fu lì che scattò la scintilla con Max Giusti. “Ma chi era l’altro uomo con cui ti sei fidanzata?”, ha incalzato Mara Venier a Domenica In. “Dai lo conoscete”, ha risposto Selvaggia senza fare alcun nome, ma riferendosi senza dubbio a Giusti.

La love story tra Max Giusti e Selvaggia Lucarelli

La love story cominciò nel 1997 e durò 7 anni. Non finì benissimo, ma nemmeno malissimo come qualcuno erroneamente ha sostenuto. A spiegare la situazione nel dettaglio è stata la stessa Lucarelli un paio di anni fa, prima con un’intervista a Vanity Fair, poi con un post personale:

“Lui era pigro e disordinato. Per anni ho scritto io i suoi testi, solo oggi capisco che per stargli accanto ho sacrificato le mie ambizioni. La nostra storia è finita male. Lui ce l’aveva con me. Mi disse che non si sarebbe fidanzato mai più. Dopo quattro anni era innamorato di un’altra. Non gli ho detto che mi sarei sposata con Laerte Pappalardo. Forse per questo si è vendicato rinnegandomi“.

In parte, tali dichiarazioni, sono state smentite dalla Lucarelli che ha accusato Vanity Fair di aver stravolto dei passaggi del suo discorso: “Vanity Fair di questa settimana ha completamente stravolto le mie parole riguardo alla mia storia di sette anni con Max e i toni dell’intervista che ho rilasciato erano, anzi, affettuosi e ironici. Da oggi quelli che non parlano della loro vita privata hanno tutta la mia comprensione“.

Anche Max Giusti ha avallato la versione dell’ex fidanzata. Intervistato dal quotidiano Il Messaggero, ha spiegato che la relazione è finita per il semplice fatto che il sentimento era svanito, sottolineando di non averla più vista di persona ma comunque di stimarla e di rispettarla: “Di persona non la vedo da tempo, posso non condividere quello che fa, ma la stimo e la rispetto. Se ci siamo lasciati male? No. Tra noi è finita perché abbiamo capito che era ormai era tutto già finito e abbiamo chiuso. Però abbiamo sempre mantenuto un rapporto di stima reciproca in questi anni“.