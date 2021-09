Domenica in Loretta Goggi: l’ultima decisione dopo gli insulti su Instagram

Nonostante la gioia e la grande emozione, Mara Venier ha dato il via alla nuova edizione di Domenica In. La conduttrice ha aperto il primo appuntamento con l’intervista a Loretta Goggi. Nell’ultima settimana la celebrazione per i 40 anni di Maledetta Primavera ha riservato all’artista una sorpresa amara. Ha ricevuto centinaia di insulti e commenti negativi dopo l’esibizione ai Seat Music Award, la manifestazione andata in onda su Rai1 condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Dal look alla scelta di cantare in playback: polemiche che hanno costretto Loretta ad abbandonare definitivamente i social. Intervistata da Mara Venier, Loretta Goggi ha dichiarato di non avere un profilo social, ma un sito gestito da due persone di fiducia. Pagine e profili vari che si trovano sui social non sono curate da lei né dal suo staff. Trovare sul suo sito insulti aggressivi per la sua performance, per il suo trucco, per il suo vestito, le hanno fatto davvero male:

“Mi sono trovata sommersa di insulti. Io ho fatto il mio lavoro, non ho offeso nessuno. non ho chiuso niente, non voglio leggere più, mi godo le persone che incontro per strada e tutti coloro che mi vogliono bene”

In tanti hanno invitato la giudice di Tale e Quale Show di dare il giusto peso a insulti isolati e reagire seguendo l’affetto di chi l’apprezza e la sostiene da sempre. Nel corso dell’intervista a Domenica In ha lasciato intendere di non voler tornare più sui social. Oggi come oggi non vuole leggere più nulla sul suo conto: “Voglio godermi le persone che incontro per strada e tutti coloro che mi vogliono bene”

Domenica In, omaggio a Raffaella Carrà. Loretta Goggi svela un retroscena

Anche Mara Venier ha deciso di rendere omaggio a Raffaella Carrà con il contributo di Loretta Goggi. L’artista ha dichiarato che è un’icona che non ci ha lasciato, pensa che la sua anima è rimasta. A prescindere dal talento, aveva qualcosa in più per arrivare in tutto il mondo.

C’era qualcosa in lei davvero unico. Raffaella Carrà, per Loretta Goggi, aveva innanzitutto la bellezza, l’eleganza, non scadeva mai nella volgarità, era sempre gentile, generosa.

La prima volta si sono incontrate al Sistina in occasione di Canzonissima e molte altre in maniera veloce, mai un incontro intimo fino a A Raccontare Comincia Tu.